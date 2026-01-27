Бренд Schiaparelli відтворив викрадені з Лувра коштовності для Тижня моди у Парижі

Теяна Тейлор / © Getty Images

Американська акторка Теяна Тейлор, буквально стала королевою на Тижні високої моди в Парижі. Вона з’явилася на показі бренду Schiaparelli і стала головною зіркою заходу.

Акторка прийшла на показ у абсолютно прозорому ансамблі з мережива шантальї, який включав топ з довгими рукавами та спідницю. Також Теяна доповнила вбрання прозорими рукавичками та довгим пальтом-жакетом, який просто накинула на плечі. Однак не прозоре вбрянн Тейлор чи її високі платформи вкрали усю увагу, а прикраси, які вона надягла.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Креативний директор Schiaparelli Деніел Роузберрі створив для своєї колекції весна-літо 2026 ці прикраси і вони є відтворенням ювелірних виробів, викрадених з Лувру минулого жовтня — коштовності французької корони. Зокрема Теяна одягла тіару з перлами та стразами і величезну брошку у вигляді банту.

Роузберрі розповів журналу Vanity Fair перед показом, що додав до цієї роботи (як і до інших реплык, що з’являлися на подіумі) більше відтінку Скіапареллі.

«Я йшов додому пішки з офісу — це було одразу після того, як коштовності вкрали з Лувру, — розповідає він. — І я подумав: хіба не було б цікаво переосмислити ті луврські прикраси, які зникли?» Так він і зробив. Щоправда, у власній, «роузберрізованій» версії. Тут — перлова й діамантова тіара імператриці Євгенії та вузол-декор на переді її корсажа в усій своїй величі, хоча й ще розкішніші, якщо таке взагалі можливо. «Ми зробили їх більш тривимірними», — каже він.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Саме в цьому Роузберрі чудово справляється — перетворює новинну тему на щось доречне для найвищого бастіону розкоші: високої моди. Коли Тейана Тейлор з’явилася в «коштовностях пограбування» кутюр дизайнера знову став «вірусним».

А ми ж нагадаэмо вам, який вигляд мали реальні коштовності вкрашені з музею у серці Парижа.

Тіара інператриці Євгенії / Фото: Stéphane Maréchalle / Musée du Louvre