Королева Летиція приїхала на аудієнцію в твідовій сукні і з новою підвіскою на шиї

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція сьогодні приймала делегацію представників керівництва та дизайнерів, які беруть участь у 83-му Тижні моди Mercedes Benz Fashion Week Madrid, у палаці Сарсуела у Мадриді.

З цієї нагоди Її Величність дістала зі свого гардеробу твідову сукню, яку вперше одягла 2024 року на церемонії вручення премії Мігеля де Сервантеса у січні 2025 року.

Королева Летиція / © Getty Images

Вбрання відрізняється елегантною довжиною міді, круглим коміром та рукавами три чверті, а також торочкою на талії та рукавах, до нього Летиція підібрала комфортні шкіряні туфлі-човники на невисоких підборах.

Родзинкою королівського образу цього разу став лаконічний золотий ланцюжок з діамантовою підвіскою на шиї та сережки-пусети з маленькими діамантами. Прикраси мали скромний, але витончений вигляд, а доповнювало образ королеви укладання та макіяж у натуральних відтінках.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Минулого тижня монарша особа, нагадаємо, відвідувала з чоловіком королем Філіпом VI прийом у палаці, де сяяла в оксамитовій синій сукні від іспанського бренду Felipe Varela та сережках-висячках із сапфірами.