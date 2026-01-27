- Дата публікації
Нікі Гілтон у блискучій сукні з бантами і високим розрізом прийшла на модний показ
42-річна сестра Періс Гілтон у гламурному вбранні відвідала фешншоу.
Нікі Гілтон сфотографували папараці, коли вона йшла на показ бренду Tamara Ralph, який відбувся у межах Тижня високої моди у Парижі.
Знаменитість мала ефектний вигляд. На ній була гламурна блискуча сукня максі, прикрашена чорною стрічкою з бантами і чорною вставкою на спідниці. Вбрання також мало високий розріз, крізь який вона демонструвала свої стрункі ноги.
Лук Хілтон доповнила чорними туфлями і гламурним срібним клатчем, оздобленим кристалами і 3D-квіткою. У неї була елегантна зачіска з прикореневим обʼємом, макіяж із пишними віями і сережки з камінням.
