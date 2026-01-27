Театральний сезон у Національній опері: захопливі вистави у лютому

Реклама

Тут і прем’єри, і знакові заходи та присвяти, і поточний репертуар, який задовольнить найвибагливішого глядача.

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена, ніхто і ніщо не завадить радіти від зустрічі з улюбленими артистами та виставами.

Візит до Національної опери України — це час, коли мистецтво стає джерелом світла, натхнення і віри, що навіть у найтемніші часи музика здатна єднати серця.

Розпочинає завершальний місяць зими:

1 лютого (неділя) о 17:00 — лірично філософська опера «Фауст» видатного французького композитора Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді. Головні партії виконають: Дмитро Іванченко (Фауст), Сергій Ковнір (Мефістофель), Анастасія Поважна (Маргарита), Олександр Киреєв (Валентин), Наталя Кисла (Марта), Дмитро Агеєв (Вагнер), Ірина Петрова (Зібель). Диригент — Алла Кульбаба. Окрасою вистави є знаменита балетна сцена «Вальпургієва ніч».

5 лютого (четвер) о 78:00 — балет «Дама з камеліями» у постановці Аніко Рехвіашвілі.

Лібрето Аніко Рехвіашвілі та Олексія Баклана за мотивами однойменного роману Александра Дюма. Музична редакція Олексія Баклана та Аніко Рехвіашвілі. Аранжування фортепіанних творів Л. В. Бетховена Мирослава Скорика. Хореографія балету «Дама з камеліями» винятково авторська, немає жодних паралелей із вже існуючими хореографічними версіями, значно збагачена сучасною пластикою, що дозволяє віднести перший показ вистави до статусу світової прем’єри. Загальне балетмейстерське вирішення вистави також є нестандартним — це не просто переказ відомого роману. Вистава побудована на суто класичній музичній основі. Постановників зацікавили «дзеркальні паралелі»: теперішні пластичні і віртуальні засоби виразності та класична музика, історія, яка була написана у середині XIX століття, та сучасна театральна мова, якою ця історія розповідається.

В головних партіях: Тетяна Льозова (Марі Дюплессі, паризька куртизанка), Ярослав Ткачук (Александр, молодий письменник), Володимир Кутузов (Герцог де Гіз), Руслан Авраменко (Александр, батько молодого письменника), Олександра Панченко (Кларисс, юна дівчина), та ін. Диригент — Олексій Баклан.

6 лютого (п’ятниця) о 17:00 — неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен». Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять: Олена Скіцько (запрошена солістка) та Дмитро Кузьмін. Диригент — Алла Кульбаба.

7 лютого (субота) о 17:00 — балет А.Адана «Корсар» у постановці Віктора Яременко давно став прикрасою репертуару Національної опери України. В головних партіях: Ян Ваня (Конрад, корсар) та Катерина Миклуха (Медора). Диригент — Олексій Баклан.

8 лютого (неділя) о 17:00 — наймасштабніша постановка часів незалежної України — опера Дж.Верді «Дон Карлос». Цього разу в головних партіях: зірка світової оперної сцени Людмила Монастирська (Єлизавета Валуа), Олег Злакоман (Дон Карлос, інфант іспанський), Анжеліна Швачка (Принцеса Еболі), Геннадій Ващенко (Родріго, маркіз ді Поза), Сергій Магера (Філіпп ІІ, іспанський король) та ін. Диригент — Алла Кульбаба.

12 лютого (четвер) о 17:00 — балет «La Fille mal gardée» (Норовлива донька) на музику Луї-Жозефа Фердинана Герольда в хореографії сера Фредеріка Аштона.

Музичне аранжування Джона Ланчбері, художнє оформлення сера Оскара Ланкастера. Балетмейстер-постановник — Жан Крістоф Лесаж, диригент-постановник — Віктор Олійник.

«La Fille mal gardée» (Норовлива донька) — шедевр балетної класики у хореографії Фредеріка Аштона, створений 1960 року для Королівського балету, Ковент-Гарден у Лондоні на музику Фердінанда Герольда в оркестровці Джона Ланчбері. Це одна з найтепліших і найдотепніших історій у класичному балеті, сповнена гумору, ніжності та енергії сільського життя.

Сьогодні ця версія є частиною репертуару провідних театрів світу — Королівського балету в Лондоні, Паризької опери, Австралійського балету, American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, Національного балету Канади, Голландського національного балету та інших.

В головних партіях заявлені: Катерина Курченко (Ліза), Ярослав Ткачук (Колас), Руслан Авраменко (Вдова Сімона), Олексій Швидкий (Алан) та ін. Диригент — Віктор Олійник.

13 лютого (п’ятниця) о 17:00 — комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної французького драматурга П’єра Бомарше…

В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста. Цього разу в головних партіях заявлені: Олександр Киреєв (Фігаро, цирульник), Дмитро Іванченко (Граф Альмавіва), Лілія Гревцова (Розіна, вихованка лікаря Бартоло), Олександр Бойко (Лікар Бартоло), Володимир Тишков (Дон Базіліо, вчитель музики), Ірина Петрова (Берта) та ін. Диригент — Алла Кульбаба.

14 лютого (субота) о 15:00 — для усіх закоханих і тих, хто тільки збирається закохатися — ніжно-романтично-казковий балет «Снігова Королева» за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена у постановці Аніко Рехвіашвілі (диригент-постановник — Олексій Баклан, художник-постановник — Станіслав Петровський, художник костюмів — Наталія Кучеря). Основа вистави — музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів.

Цього разу в виконавському складі заявлені: Анастасія Шевченко (Снігова Королева), Юлія Кулик (Герда), Дініїл Сілкін (Кай) та ін. Диригент — Сергій Голубничий.

Ну, і звичайно ж, традиційно загадуємо бажання під час того, як на сцені льодові брили перетворюються на квіти, а Кай і Герда зливаються в поцілунку…

15 лютого (неділя) о 15:00 — безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика, сценічна редакція Анатолія Солов’яненка.

У головних ролях: Богдан Тарас (Іван Карась), Світлана Годлевська (Одарка), Анастасія Поважна (Оксана), Дмитро Кузьмін (Андрій), Олександр Киреєв (Султан) та ін. Диригент — Віктор Олійник.

Також у лютневій афіші заявлені:

19 лютого (субота) о 17:00 — балет А.Адана «Жізель». Балетмейстер-постановник нової редакції — Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції — Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів — Марія Левитська.

20 лютого (п’ятниця) о 17:00 — До Дня Героїв Небесної сотні «Рекаієм» Дж.Верді.

21 лютого (субота) о 15:00 — балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот». Друге століття живе на сцені цей веселий, яскравий спектакль. Попри простому лібрето, що досить умовно передає сюжет геніального твору Мігеля Сервантеса, балет користується незмінним успіхом у публіки, легко підкорюючи глядачів різних поколінь. Секрет цього успіху — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

22 лютого (неділя) о 15:00 — перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» належить до визначних творів української музичної культури. Але навіть в класичні твори час вносить свої корегування — так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

25 лютого (середа) о 17:00 — сьомий прем’єрний показ опери Жака Оффенбаха «Казки Гофмана». «Казки Гофмана» в постановці Івана Уривського (диригент-постановник — Микола Дядюра) — це найяскравіша і наймасштабніша прем’єра 2025 року, що пропонує експресивне та метафоричне прочитання опери Ж. Оффенбаха. Вистава фокусується на темі мистецтва, кохання та трагічної долі художника, поєднуючи бурлескні сцени з глибоким психологізмом. Опера складається з трьох історій, які розповідає сам Гофман, згадуючи своїх коханих — Олімпію, Антонію та Джульєтту. Іван Уривський створив створив видовищну інтерпретацію, де сюжет про нещасливе кохання поета переплітається з фантастичними елементами у витонченому візуальному стилі з яскравими образами (художник-постановник Петро Богомазов, художниця костюмів — Дарія Біла).

26 лютого (четвер) о 17:00 — балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками — оживає у вигляді балету. На глядачів чекає яскрава вистава, багата на народні звичаї та гумор. Поряд із картинами сільської Різдвяної ночі з її співом та веселощами — фантастичні образи нечистої сили, небесних зірок…

27 лютого (п’ятниця) о 17:00 — опера Вінченцо Белліні «Норма». У своєму знаменитому творі, який вважається абсолютним музичним шедевром, композитор багатогранно розкрив характер головної героїні — сильної, жагучої жінки, яка гаряче і беззастережно кохає та глибоко страждає. Перлиною опери є молитва Норми «Casta diva» — одна з кращих мелодій, коли-небудь створених протягом всієї історії музичного мистецтва.

28 лютого (субота) о 17:00 — два одноактних балети з іспанським флером: «Трикутний Капелюх» Мануеля де Фалья та «Болеро» Моріса Равеля.