- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 147
- Час на прочитання
- 2 хв
У чорному міні з розкльошеними рукавами: Марго Роббі приголомшила зміною іміджу заради фільму
Такою акторку ми ще не бачили, адже тепер її образи наповнені готичною вишуканістю.
Марго Роббі під час просування кожного зі своїх фільмів майстерно перевтілюється у героїню, яку грала на екрані. Коли вона займалась промоцією «Барбі», то носила переважно рожеві вбрання і образи які відтворювали лялькові ансамблі, а ось перед прем’єрою фільму «Буремний перевал», схоже, обрала готичну естетику з відсиланнями до Вікторіанської епохи.
Допомагає акторці у виборі вбрань її стиліст Ендрю Мукамал. Він дійсно майстерно передає емоції Емілі Бронте завдяки одягу з елементами таємничості та позачасової елегантності. Цей стилістичний поворот — це не просто модний вибір акторки та її стиліста, а й візуальна розповідь, яка готує глядачів до Роббі в ролі Кетрін Ерншоу.
Саме такий образ Ендрю Мукамал продемонстрував у своєму Instagram. Стиліст опублікував серію фотографій, на яких зображена Марго у чорній мінісукні від Roberto Cavalli із круїзної колекції 2026року.
Це було вбрання з квадратним декольте та розкльошеними довгими рукавами, яке Роббі одягла у поєднанні з чорними туфлями від Christian Louboutin на дуже високих підборах та прикрасами від Cece Jewellery — бренду, який також розробив прикраси для фільму «Буремний перевал».
Та не тільки сукня акторки привернула увагу, а і її нова зачіска. Марго позувала для фото з довгими хвилями на волоссі, які майстерно створив її стиліст по волоссю Брайс Скарлетт. Волосся він трохи зібрав ззаду, а на обличчя випустив кілька пасем, тому зачіска була дуже романтичною.
Ймовірно, такий стиль укладання волосся після появи Марго буде одним із трендів 2026 року.