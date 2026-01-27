У чорному міні з розкльошеними рукавами: Марго Роббі приголомшила зміною іміджу заради фільму

Марго Роббі / фото: Bryce Scarlett

Марго Роббі під час просування кожного зі своїх фільмів майстерно перевтілюється у героїню, яку грала на екрані. Коли вона займалась промоцією «Барбі», то носила переважно рожеві вбрання і образи які відтворювали лялькові ансамблі, а ось перед прем’єрою фільму «Буремний перевал», схоже, обрала готичну естетику з відсиланнями до Вікторіанської епохи.

Допомагає акторці у виборі вбрань її стиліст Ендрю Мукамал. Він дійсно майстерно передає емоції Емілі Бронте завдяки одягу з елементами таємничості та позачасової елегантності. Цей стилістичний поворот — це не просто модний вибір акторки та її стиліста, а й візуальна розповідь, яка готує глядачів до Роббі в ролі Кетрін Ерншоу.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Саме такий образ Ендрю Мукамал продемонстрував у своєму Instagram. Стиліст опублікував серію фотографій, на яких зображена Марго у чорній мінісукні від Roberto Cavalli із круїзної колекції 2026року.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Це було вбрання з квадратним декольте та розкльошеними довгими рукавами, яке Роббі одягла у поєднанні з чорними туфлями від Christian Louboutin на дуже високих підборах та прикрасами від Cece Jewellery — бренду, який також розробив прикраси для фільму «Буремний перевал».

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Та не тільки сукня акторки привернула увагу, а і її нова зачіска. Марго позувала для фото з довгими хвилями на волоссі, які майстерно створив її стиліст по волоссю Брайс Скарлетт. Волосся він трохи зібрав ззаду, а на обличчя випустив кілька пасем, тому зачіска була дуже романтичною.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Ймовірно, такий стиль укладання волосся після появи Марго буде одним із трендів 2026 року.

Марго Роббі / фото: Bryce Scarlett

Марго Роббі / фото: Bryce Scarlett