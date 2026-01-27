- Дата публікації
Катерина Бужинська у білій мінісукні презентувала пісню про любовний трикутник
Народна артистка знялася у фотосесії, яку присвятила виходу нової композиції.
Катерина Бужинська потішила прихильників знімками свого ефектного образу.
Артистка позувала перед фотокамерою у коктейльній білій фактурній мінісукні на тонких бретельках, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт зірка доповнила бежевими туфлями, гарною зачіскою, макіяжем із акцентом на очах та елегантними сережками.
У цьому луку Катерина презентувала свою нову пісню «Ти скажеш дружині». Це емоційна, сюжетна композиція про складні стосунки, любовний трикутник і постійне очікування вибору. Вона — про жінку, яка опиняється в пастці обіцянок і виправдань, де рішення постійно відкладається.
«Це не автобіографічна композиція. Це історія жінок, які чекали, вірили словам „я приїду і більше не поїду“. Які знову і знову чули нові пояснення — тривога, зачинені мости, комендантська година. Але за всіма цими словами ховалося одне — страх чесної розмови. Мені часто кажуть: це пісня про коханку. Але для мене — це пісня про жінку. Про ту, яку кохають, але не обирають», — поділилася Катерина.