Катерина Бужинська у білій мінісукні презентувала пісню про любовний трикутник

Катерина Бужинська потішила прихильників знімками свого ефектного образу.

Артистка позувала перед фотокамерою у коктейльній білій фактурній мінісукні на тонких бретельках, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Аутфіт зірка доповнила бежевими туфлями, гарною зачіскою, макіяжем із акцентом на очах та елегантними сережками.

У цьому луку Катерина презентувала свою нову пісню «Ти скажеш дружині». Це емоційна, сюжетна композиція про складні стосунки, любовний трикутник і постійне очікування вибору. Вона — про жінку, яка опиняється в пастці обіцянок і виправдань, де рішення постійно відкладається.

«Це не автобіографічна композиція. Це історія жінок, які чекали, вірили словам „я приїду і більше не поїду“. Які знову і знову чули нові пояснення — тривога, зачинені мости, комендантська година. Але за всіма цими словами ховалося одне — страх чесної розмови. Мені часто кажуть: це пісня про коханку. Але для мене — це пісня про жінку. Про ту, яку кохають, але не обирають», — поділилася Катерина.