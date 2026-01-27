ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
157
1 хв

Катерина Бужинська у білій мінісукні презентувала пісню про любовний трикутник

Народна артистка знялася у фотосесії, яку присвятила виходу нової композиції.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Бужинська

Катерина Бужинська потішила прихильників знімками свого ефектного образу.

Артистка позувала перед фотокамерою у коктейльній білій фактурній мінісукні на тонких бретельках, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Катерина Бужинська

Аутфіт зірка доповнила бежевими туфлями, гарною зачіскою, макіяжем із акцентом на очах та елегантними сережками.

Катерина Бужинська

У цьому луку Катерина презентувала свою нову пісню «Ти скажеш дружині». Це емоційна, сюжетна композиція про складні стосунки, любовний трикутник і постійне очікування вибору. Вона — про жінку, яка опиняється в пастці обіцянок і виправдань, де рішення постійно відкладається.

Катерина Бужинська

«Це не автобіографічна композиція. Це історія жінок, які чекали, вірили словам „я приїду і більше не поїду“. Які знову і знову чули нові пояснення — тривога, зачинені мости, комендантська година. Але за всіма цими словами ховалося одне — страх чесної розмови. Мені часто кажуть: це пісня про коханку. Але для мене — це пісня про жінку. Про ту, яку кохають, але не обирають», — поділилася Катерина.

