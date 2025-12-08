- Дата публікації
У золотистому комбінезоні і пальті-накидці з орнаментом: Катерина Бужинська продемонструвала зимовий образ
Співачка поділилася знімками з нового фотосету.
Катерина Бужинська знялася у новій фотосесії, в якій продемонструвала ефектний образ. У ньому поєдналися зимова естетика та етнічні мотиви.
Артистка постала у довгому пальті-накидці з біло-бежевим екохутром і помаранчево-білим етнічним орнаментом.
На ній також був золотистий комбінезон в рубчик і з глибоким вирізом. Лук Катерина доповнила широким чорно-білим поясом-корсетом із золотистою фурнітурою, а також чорними босоніжками на високих платформах і підборах.
Із аксесуарів співачка використала хутряну шапка з помаранчевим орнаментом, як на пальті.
У неї було об’ємне укладання з локонами, насичений макіяж і ніжний макіяж. Аутфіт зірка завершила масивними золотими сережками з перлинами і намистинами.
Нагадаємо, Катерина Бужинська нещодавно презентувала нову емоційну пісню «В жалю». Це драматична історія про кохання.