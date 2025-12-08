ТСН у соціальних мережах

У золотистому комбінезоні і пальті-накидці з орнаментом: Катерина Бужинська продемонструвала зимовий образ

Співачка поділилася знімками з нового фотосету.

Аліна Онопа
Катерина Бужинська

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська знялася у новій фотосесії, в якій продемонструвала ефектний образ. У ньому поєдналися зимова естетика та етнічні мотиви.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Артистка постала у довгому пальті-накидці з біло-бежевим екохутром і помаранчево-білим етнічним орнаментом.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

На ній також був золотистий комбінезон в рубчик і з глибоким вирізом. Лук Катерина доповнила широким чорно-білим поясом-корсетом із золотистою фурнітурою, а також чорними босоніжками на високих платформах і підборах.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Із аксесуарів співачка використала хутряну шапка з помаранчевим орнаментом, як на пальті.

У неї було об’ємне укладання з локонами, насичений макіяж і ніжний макіяж. Аутфіт зірка завершила масивними золотими сережками з перлинами і намистинами.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, Катерина Бужинська нещодавно презентувала нову емоційну пісню «В жалю». Це драматична історія про кохання.

