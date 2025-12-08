- Дата публикации
В золотистом комбинезоне и пальто-накидке с орнаментом: Екатерина Бужинская продемонстрировала зимний образ
Певица поделилась снимками из нового фотосета.
Екатерина Бужинская снялась в новой фотосессии, в которой продемонстрировала эффектный образ. В нем сочетались зимняя эстетика и этнические мотивы.
Артистка предстала в длинном пальто-накидке с бело-бежевым эко-мехом и оранжево-белым этническим орнаментом.
На ней также был золотистый комбинезон в рубчик и с глубоким вырезом. Лук Екатерина дополнила широким черно-белым поясом-корсетом с золотистой фурнитурой, а также черными босоножками на высоких платформах и каблуках.
Из аксессуаров певица использовала меховую шапка с оранжевым орнаментом, как на пальто.
У нее была объемная укладка с локонами, насыщенный макияж и нежный макияж. Аутфит звезда завершила массивными золотыми серьгами с жемчугом и бусинами.
Напомним, Екатерина Бужинская недавно презентовала новую эмоциональную песню "В жалю". Это драматическая история о любви.