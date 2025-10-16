"Вириваюсь з любові": Екатерина Бужинская презентовала драматическую песню о женщине и клип на нее

Екатерина Бужинская

Реклама

Екатерина Бужинская порадовала своих поклонников новой драматической композицией, которая получила название «Вириваюсь з любові». По словам звезды, это песня-исповедь, прощание и прощение, из которого рождается настоящая женская сила.

«Многим женщинам знакомо ощущение зависимости от токсичных отношений. Не важно, в каком возрасте столкнулась с ними, важно вовремя прибавить скорости, чтобы вырваться из любви, которая по сути нужна только ей одной. Нужно ценить себя и свои эмоции. Этой композицией я хочу донести женщинам, что любовь должна быть равноценно взаимной», — сказала Екатерина.

По словам артистки, эта песня о сильной женщине, которая не боится потерять отношения, в которых ее не ценят, ведь взамен она будет иметь любовь и уважение к себе.

Реклама

«Если женщина чувствует, что теряет себя в этих отношениях и „тянет“ их одна, нужно как можно быстрее бежать…», — добавила Бужинская.

Композицию артистка написала в соавторстве с Олегом Ломакиным.

Вместе с песней звезда представила также клип на нее, созданный с помощью искусственного интеллекта, чтобы минимизировать затраты на производство в условиях войны. «Сейчас не время для дорогих съемок — все ресурсы лучше направить на поддержку Вооруженных Сил Украины», — отметила певица.

Напомним, Екатерина Бужинская с начала полномасштабного вторжения объединилась с Михаилом Грицканом в благотворительном туре «Воля». Они выступили с более 400 концертами и вместе перечислили более 8 миллионов гривен в поддержку ВСУ. Их концерты в Киеве собирали полные аншлаги трижды только за последний год.

Реклама

Вместе с командой артистка гастролировала по Украине, Европе, США. Ее песня «Україна — це ми» вошла в школьную программу как неофициальный гимн государства, а «Як у нас на Україні» уже более 27 лет не теряет своей популярности.