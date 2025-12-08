ТСН у соціальних мережах

102
1 хв

Зої Салдана вийшла на червону доріжку у сукні з розрізом до талії і це було ефектно

Акторка обрала сміливе вбрання, яке привернуло багато уваги.

Зої Салдана

Зої Салдана / © Associated Press

Зої Салдана стала головною зіркою прем’єр фільму «Аватар: Вогонь і попіл» у Лос-Анджелесі, а все через її приголомшливу смарагдову сукню, яка сама була «вогняною». Акторка одягла вбрання від Saint Laurent ефективного дизайну.

На перший погляд вбрання здавалось лаконічним: однотонне і модного глибокого відтінку. Однак розрізи на сукні були її головними родзинками — один під пахвами, а інших від підлоги до талії.

Зої Салдана / © Associated Press

Зої Салдана / © Associated Press

Також вбрання було на одне плече і прикрашене великим золотим бантом із шовку, а також мало невеликі складки в зоні розрізу і на талії.

Зої доповнила сукню чорними босоніжками, браслетом з коштовним камінням і лаконічними макіяжем та зачіскою.

Зої Салдана / © Associated Press

Зої Салдана / © Associated Press

Однак це не єдина сукня, які акторка одягана на прем’єру «Аватара», оскільки також захід із червоною доріжкю відбувся у Парижі, куди зірка прийшла у сукні від відомого Модного дому Balmain.

Зої Салдана / © Associated Press

Зої Салдана / © Associated Press

Образи акторки Зої Салдани (43 фото)

102
