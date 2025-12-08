Заява Трампа про "розчарування" Зеленським та нові подробиці про "мирні переговори"

Дональд Трамп / © Associated Press

Український президент та команда перемовників розпочали важливий дипломатичний тиждень у Європі після триденних зустрічей із представниками президента США у Флориді. Першою зупинкою має стати Лондон, де заплановані переговори з лідерами європейських країн. Тим часом, президент США Дональд Трамп вкотре публічно висловив «розчарування» українським лідером, заявивши, що Володимир Зеленський нібито не ознайомився з американським мирним планом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Складні переговори у США та звіт у Європі

Після завершення переговорів в американській Флориді, де працювала команда у складі Секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу Андрія Гнатова, українська делегація вирушає до Європи, так само як і президент України.

Володимир Зеленський заявив, що очікує від своїх представників детального звіту.

Президент зазначив, що розмова з посланцями президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, хоч і була непростою, але конструктивною.

«Американські представники знають базові українські позиції, це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати. Деякі речі можна обговорити тільки особисто: Умєров і Гнатов доповідатимуть мені, також я буду говорити з лідерами Європи — у нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також у Брюсселі», — сказав Володимир Зеленський.

Розчарування Трампа та відповідь Києва

Тим часом, Дональд Трамп, Президент США, публічно заявив, що «трохи розчарований» українським лідером. Він заходився запевняти, що Росія нібито згодна з американським мирним планом, а от Володимир Зеленський його ще нібито не читав.

«Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні», — заявив Трамп.

Незабаром після того, як ця цитата Трампа розлетілася пресою, глава української делегації на переговорах у США Рустем Умєров написав у Telegram, що переговорники нададуть президенту України повну інформацію про всі аспекти діалогу з американцями та про всі документи.

Заплановані зустрічі у Лондоні та Брюсселі

У британській столиці на зустріч із Президентом Зеленським зберуться Прем’єр-міністр країни Кір Стармер, Президент Франції Емманюель Макрон та Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Як повідомили у Єлисейському палаці, після цих переговорів «розмова продовжиться в ширшому європейському контексті» та відбудуться нові контакти з президентом США Дональдом Трампом.

