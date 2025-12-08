ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
428
Час на прочитання
2 хв

Заява Трампа про "розчарування" Зеленським та нові подробиці про "мирні переговори"

Команда Зеленського вирушає в Європу після складних зустрічей у США.

Автор публікації
Катерина Федорченко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Український президент та команда перемовників розпочали важливий дипломатичний тиждень у Європі після триденних зустрічей із представниками президента США у Флориді. Першою зупинкою має стати Лондон, де заплановані переговори з лідерами європейських країн. Тим часом, президент США Дональд Трамп вкотре публічно висловив «розчарування» українським лідером, заявивши, що Володимир Зеленський нібито не ознайомився з американським мирним планом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Складні переговори у США та звіт у Європі

Після завершення переговорів в американській Флориді, де працювала команда у складі Секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу Андрія Гнатова, українська делегація вирушає до Європи, так само як і президент України.

Володимир Зеленський заявив, що очікує від своїх представників детального звіту.

Президент зазначив, що розмова з посланцями президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, хоч і була непростою, але конструктивною.

«Американські представники знають базові українські позиції, це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати. Деякі речі можна обговорити тільки особисто: Умєров і Гнатов доповідатимуть мені, також я буду говорити з лідерами Європи — у нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також у Брюсселі», — сказав Володимир Зеленський.

Розчарування Трампа та відповідь Києва

Тим часом, Дональд Трамп, Президент США, публічно заявив, що «трохи розчарований» українським лідером. Він заходився запевняти, що Росія нібито згодна з американським мирним планом, а от Володимир Зеленський його ще нібито не читав.

«Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні», — заявив Трамп.

Незабаром після того, як ця цитата Трампа розлетілася пресою, глава української делегації на переговорах у США Рустем Умєров написав у Telegram, що переговорники нададуть президенту України повну інформацію про всі аспекти діалогу з американцями та про всі документи.

Заплановані зустрічі у Лондоні та Брюсселі

У британській столиці на зустріч із Президентом Зеленським зберуться Прем’єр-міністр країни Кір Стармер, Президент Франції Емманюель Макрон та Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Як повідомили у Єлисейському палаці, після цих переговорів «розмова продовжиться в ширшому європейському контексті» та відбудуться нові контакти з президентом США Дональдом Трампом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТРАМП ВИЙШОВ із заявами ПРО ЗЕЛЕНСЬКОГО! “Я РОЗЧАРОВАНИЙ”... Вирішальні ЗУСТРІЧІ в Лондоні

Дата публікації
Кількість переглядів
428
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie