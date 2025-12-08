Заявление Трампа о "разочаровании" Зеленским и новые подробности о "мирных переговорах"

Дональд Трамп / © Associated Press

Украинский президент и команда переговорщиков начали важную дипломатическую неделю в Европе после трехдневных встреч с представителями президента США во Флориде. Первой остановкой должен стать Лондон, где запланированы переговоры с лидерами европейских стран. Между тем, президент США Дональд Трамп в очередной раз публично выразил «разочарование» украинским лидером, заявив, что Владимир Зеленский якобы не ознакомился с американским мирным планом.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Екатерины Федорченко.

Сложные переговоры в США и отчет в Европе

После завершения переговоров в американской Флориде, где работала команда в составе Секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова, украинская делегация отправляется в Европу, так же как и президент Украины.

Владимир Зеленский заявил, что ожидает от своих представителей детального отчета.

Президент отметил, что разговор с посланцами президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, хоть и был непростым, но конструктивным.

«Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хоть и непростой. Продолжаем работать. Некоторые вещи можно обсудить только лично: Умеров и Гнатов будут докладывать мне, также я буду говорить с лидерами Европы — у нас запланированы встречи в Лондоне, а также в Брюсселе», — сказал Владимир Зеленский.

Разочарование Трампа и ответ Киева

Между тем, Дональд Трамп, Президент США, публично заявил, что «немного разочарован» украинским лидером. Он принялся уверять, что Россия якобы согласна с американским мирным планом, а вот Владимир Зеленский его еще якобы не читал.

«Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было несколько часов назад. Его люди его одобрили, но он нет», — заявил Трамп.

Вскоре после того, как эта цитата Трампа разлетелась по прессе, глава украинской делегации на переговорах в США Рустем Умеров написал в Telegram, что переговорщики предоставят президенту Украины полную информацию обо всех аспектах диалога с американцами и обо всех документах.

Запланированы встречи в Лондоне и Брюсселе

В британской столице на встречу с Президентом Зеленским соберутся Премьер-министр страны Кир Стармер, Президент Франции Эмманюэль Макрон и Канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как сообщили в Елисейском дворце, после этих переговоров «разговор продолжится в более широком европейском контексте» и состоятся новые контакты с президентом США Дональдом Трампом.

