Переговоры Украины и США: WSJ узнал, какие вопросы остаются нерешенными

Украинская делегация в США / © Associated Press

На переговорах во Флориде украинская и американская стороны обсуждали возможные сроки проведения новых выборов в Украине и перспективы обмена территориями между Киевом и Москвой.

Об этом пишет издание WSJ.

«Другие важные вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, продолжит ли Кремль требовать международного признания территорий, оккупированных с начала полномасштабного вторжения», — отмечают журналисты.

Крайне сложно и обсуждение вопроса обмена территориями в рамках мирного соглашения, ведь и России, и Украине необходимо будет решить вопрос о законности территориальных изменений, поскольку конституции обоих государств запрещают уступку территорий без изменений законодательства.

Журналисты также подчеркнули, что пока неясно, готов ли Владимир Путин пойти на уступки, позволяющие обеим сторонам согласиться на мирные условия.

Ранее сообщалось, что после встречи украинской и американской делегаций во Флориде пока не определено, где и когда состоится следующий раунд переговоров по мирному соглашению. Но рабочие контакты между Украиной и США не прекращаются.

Кроме того, украинская сторона на переговорах отмечала важность личного контакта между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, чтобы определить следующие шаги на самом высоком политическом уровне.

Напомним, 30 ноября началась встреча американской и украинской делегаций. Секретарь СНБО Рустем Умеров возглавляет украинскую делегацию вместо бывшего главы ОП Андрея Ермака.

Цель этой встречи — окончательно согласовать позиции США и Украины по проекту мирного соглашения, прежде чем Уиткофф и Кушнер поедут в Москву на переговоры с Путиным.

The Telegraph перед этим написал, что Дональд Трамп отправил Виткоффа и своего зятя в Москву, чтобы передать лично Путину, что США готовы признать контроль России над Крымом и другими оккупированными украинскими территориями в обмен на то, что РФ подпишет мирное соглашение.

Путин недавно заявил, что для России юридическое признание «российскими» Крыма и Донбасса будет одним из ключевых вопросов в переговорах о мирном плане.

СМИ пишут, что Украина настаивает на личной встрече Зеленского с Трампом.