Украина настаивает на личной встрече Зеленского с Трампом — СМИ

Трамп и Зеленский / © Getty Images

После встречи украинской и американской делегаций во Флориде пока не определено, где и когда состоится следующий раунд переговоров по мирному соглашению. Но рабочие контакты между Украиной и США не прекращаются.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

«Рабочие контакты не прекращаются даже между встречами. То есть, то, что мы встретились в Женеве и сейчас встретились во Флориде, не означает, что в промежутке не было рабочих контактов. Они постоянно», — сказал собеседник.

Кроме того, украинская сторона на переговорах отмечала важность личного контакта между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, чтобы определить следующие шаги на самом высоком политическом уровне.

Напомним, 30 ноября началась встреча американской и украинской делегаций. Секретарь СНБО Рустем Умеров возглавляет украинскую делегацию вместо бывшего главы ОП Андрея Ермака.

Цель этой встречи — окончательно согласовать позиции США и Украины по проекту мирного соглашения, прежде чем Виткофф и Кушнер поедут в Москву на переговоры с Путиным.

The Telegraph перед этим написал, что Дональд Трамп отправил Уиткоффа и своего зятя в Москву, чтобы передать лично Путину, что США готовы признать контроль России над Крымом и другими оккупированными украинскими территориями в обмен на то, что РФ подпишет мирное соглашение.

Путин недавно заявил, что для России юридическое признание «российскими» Крыма и Донбасса будет одним из ключевых вопросов в переговорах о мирном плане.