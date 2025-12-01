ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
498
Время на прочтение
2 мин

Украина настаивает на личной встрече Зеленского с Трампом — СМИ

Рабочие контакты между Украиной и США не прекращаются — переговоры продолжаются.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский / © Getty Images

После встречи украинской и американской делегаций во Флориде пока не определено, где и когда состоится следующий раунд переговоров по мирному соглашению. Но рабочие контакты между Украиной и США не прекращаются.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

«Рабочие контакты не прекращаются даже между встречами. То есть, то, что мы встретились в Женеве и сейчас встретились во Флориде, не означает, что в промежутке не было рабочих контактов. Они постоянно», — сказал собеседник.

Кроме того, украинская сторона на переговорах отмечала важность личного контакта между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, чтобы определить следующие шаги на самом высоком политическом уровне.

Напомним, 30 ноября началась встреча американской и украинской делегаций. Секретарь СНБО Рустем Умеров возглавляет украинскую делегацию вместо бывшего главы ОП Андрея Ермака.

Цель этой встречи — окончательно согласовать позиции США и Украины по проекту мирного соглашения, прежде чем Виткофф и Кушнер поедут в Москву на переговоры с Путиным.

The Telegraph перед этим написал, что Дональд Трамп отправил Уиткоффа и своего зятя в Москву, чтобы передать лично Путину, что США готовы признать контроль России над Крымом и другими оккупированными украинскими территориями в обмен на то, что РФ подпишет мирное соглашение.

Путин недавно заявил, что для России юридическое признание «российскими» Крыма и Донбасса будет одним из ключевых вопросов в переговорах о мирном плане.

Дата публикации
Количество просмотров
498
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie