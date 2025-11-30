"Кошельки" Путина провели тайные переговоры в США: о чем договаривались – WSJ

Путин и российские олигархи / © ТСН.ua

Реклама

Российские олигархи, которых называют «кошельками» президента РФ Владимира Путина, начали тайно договариваться о совместных проектах в России с представителями бизнеса в США.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В публикации говорится о Юрии Ковальчуке, Геннадии Тимченко и братьях Аркадии и Борисе Ротенбергах, которые сейчас находятся под санкциями.

Реклама

По информации издания, во время тайных встреч представители этих российских олигархов предложили американским компаниям доступ к месторождениям газа, редкоземельных металлов и крупных энергетических активов.

«Кошельки» Путина предлагали газовые концессии в Охотском море и еще на четырех участках. Также они упоминали о добыче редкоземельных металлов рядом с никелевыми месторождениями Норильска и в шести неосвоенных районах Сибири, рассказали собеседники издания.

По информации WSJ, университетский друг Дональда Трампа-младшего и спонсор предвыборной кампании его отца Джентри Бич вел переговоры о покупке 9,9% акций в проекте «Арктик СПГ» с компанией «Новатэк», которая частично принадлежит Тимченко.

Россияне обсуждали также и нефтяные вопросы. В частности, как утверждают источники издания, глава «Роснефти» Игорь Сечин имел тайную встречу со старшим вице-президентом Exxon Mobil Нилом Чепменом. На переговорах речь шла о возвращении к сахалинскому проекту, из которого американская компания вышла после начала войны в Украине.

Реклама

Та же компания, а также миллиардер-инвестор Тодд Боэли и другие американские бизнесмены также рассматривали возможность покупки активов «Лукойла» — второго по величине производителя нефти в РФ, который попал под санкции США.

Ранее сообщалось, что крупные совместные проекты, в том числе «Северный поток» и добыча редкоземельных металлов, обсуждались также на закрытой встрече, которая состоялась в октябре на вилле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Майами. В переговорах участвовали зять Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Последний предложил использовать замороженные российские активы на 300 млрд евро как основу для совместных инвестиций — от освоения Арктики до восстановления Украины под управлением США. Среди идей была даже совместная миссия на Марс с участием SpaceX бизнесмена Илона Маска.

Напомним, пецпосланник президента РФ Владимира Путина, который играет ключевую роль в переговорах с США по миру в Украине, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев получил награду от Американской торговой палаты в РФ.