Лучшие детские стихи про зиму для разного возраста

Вот и пришла сказочная пора, которую так ждут детишки и взрослые. ТСН.ua создал подборку детских стихов про зиму, которые можно легко изучить в любом возрасте.

Стихи про зиму для малышей (2-3 лет)

Паты-паааты- пааааты — пааааты,

Вышли валенки из хаты,

Погуляли по двору,

Поплясали на пиру,

Легли на печь

Пироги стеречь!

(Н. Пикулева)

***

Как на горке — снег, снег,

И под горкой — снег, снег,

И на ёлке — снег, снег,

И под ёлкой — снег, снег.

А под снегом спит медведь.

Тише, тише… Не шуметь

(И. Токмакова)

***

Кто мяукнул у дверей?

— Открывайте поскорей! —

Очень холодно зимой.

Мурка просится домой.

(О. Высотская)

Стихи про зиму для детей / Pexels

***

— Мишка, мишка!

Что с тобой?

Почему ты спишь зимой?

— Потому, что снег и лёд —

Не малина и не мёд!

(В. Орлов)

***

Заяц лег на бугорок,

Подремать решил часок.

А пока он сладко спал,

Первый снег на землю пал.

Вот проснулся заяц серый,

Удивился в чем же дело?

Был я сер, а стал я бел!

Кто меня переодел?

(И. Пивоварова)

Стихи про зиму для детей 4-5 лет: короткие и не очень

Стихи про зиму для детей 4-5 лет / pixabay.com

Однажды скучным серым днём

Земля покрылась серебром.

Вот так на радость детворе

Зима приходит в декабре.

(Л. Шмидт)

***

Я – декабрь, старший сын,

Льда и снега господин.

Я работы не боюсь,

Днём и ночью я тружусь:

Землю снегом посыпаю,

Речки льдами покрываю,

Чтобы дети не скучали

В эти зимние деньки,

Чтобы смело доставали

Санки, лыжи и коньки!

(Н. Зубарева)

***

При звездах блестящих,

При ясной луне.

Январь прискакал к нам

На белом коне.

С коня соскочил у ворот

И вот наступил Новый год.

Стихи про зиму для детей и взрослых / Pexels

***

В феврале, в феврале

Вьюга мчится на метле,

Заметает все пути,

Чтобы марту не пройти,

Не пройти — не прийти

И весну не привести!..

(М. Садовский)

***

Тихо, словно бы во сне,

Закружился в вышине

Первый снег

И зашептал:

— Как давно я не летал!

(В. Ланцетти)

***

Снег ложится на дома:

К нам опять пришла Зима!

Принесла в котомке

Вьюги да позёмки,

Холода, сугробы, лёд

И, конечно, Новый Год!

(М. Дружинина)

Стихи про зиму для школьников (6-7 лет)

Стих про зиму для детей 6-7 лет / pixabay.com

Я знаю, что надо придумать,

Чтоб не было больше зимы,

Чтоб вместо высоких сугробов

Вокруг зеленели холмы.

Смотрю я в стекляшку

Зелёного цвета,

И сразу зима

Превращается в лето.

(А. Барто)

***

Полночный снег,

Он не спешит.

Он медленно идет,

Но знает снег,

Что все равно

Он где-то упадет.

И чем он медленней

Шагал,

Чем осторожней был,

Тем мягче в темноту

Упал

И нас-

Не разбудил.

Бела дороженька, бела.

Пришла зима.

(В. Степанов)

Детские стихи про зиму / Pexels

***

Зима пришла.

Я шапку белую ношу,

Я белым воздухом дышу,

Белы мои ресницы,

Пальто и рукавицы, —

Не различить меня в мороз

Среди белеющих берёз.

Замру. И белка в тишине

Вдруг спрыгнет на руки ко мне.

(В. Степанов)

***

До марта скованы пруды,

Но как теплы дома!

В сугробы кутает сады

Заботливо зима.

Снег осыпается с берез

В дремотной тишине.

Картины летние мороз

Рисует на окне.

(Е. Русаков)

***

Открываем календарь —

Начинается январь.

В январе, в январе

Много снегу на дворе.

Снег — на крыше, на крылечке.

Солнце в небе голубом.

В нашем доме топят печки,

В небо дым идёт столбом.

(С. Маршак)

Стихи про зиму для детей 8-9 лет

Стихи про зиму для детей 8-9 лет / pixabay.com

Всю ночь рисовал,

Трудился на совесть,

Покоя не знал.

И вот на окошках

Уже забелели

Высокие сосны,

Пушистые ели.

Потом мы увидели

Там небосвод,

Где звезды веселый

Вели хоровод,

Снежинки порхали

Одна за другой —

Так окна мороз

Разукрасил зимой.

***

Вы узнаёте зиму?

Кругом глубокие снега,

Куда я взгляд ни кину,

Метет и кружится пурга.

Вы узнаёте зиму?

Заснули реки подо льдом,

Застыли недвижимы,

Горят сугробы серебром.

Вы узнаёте зиму?

На лыжах мчимся мы с горы,

Нам ветер дует в спину.

Нет веселее той поры!

Вы узнаёте зиму?

Мы принесем густую ель

На праздник наш любимый,

Повесим бусы мы на ней.

Вы узнаёте зиму?

Стихи про зиму / Pexels

***

Всюду снег, в снегу дома —

Привезла его зима.

К нам спешила поскорей,

Привезла нам снегирей.

От зари и до зари

Славят зиму снегири.

Дед Мороз, как маленький,

Пляшет у завалинки.

А я тоже могу

Так плясать на снегу.

***

Обойди хоть все дворы –

Лучше не найти горы.

Осторожно! Берегись!

Детвора несется вниз

Стоя, сидя, на коленках,

На картонках и фанерках.

Не зевайте впереди,

Не вставайте на пути!

О-го-го, смотрите сами,

Что за чудо эти сани:

Еле сели впятером,

И помчались с ветерком!

По прямой до поворота,

Позади остался кто-то…

Налетели на сугроб:

Кто доехал, на бок – хлоп!

***

Кто вяжет снежинки и с неба бросает?

Узоров таких даже мама не знает

И пряжи нигде не встречали такой —

Наш город весь белый, слегка голубой.

А, может быть, их вырезают из ситца

И тихо спускают ко мне на ресницы?

Слезой на щеках они медленно тают…

Откуда снежинки? Хоть кто-нибудь знает?

Стихи про зиму для детей 10 лет

Стихи про зиму для детей 10 лет / pixabay.com

Шел по лесу дед Мороз

Мимо кленов и берез,

Мимо просек, мимо пней,

Шел по лесу восемь дней.

Он по бору проходил —

Ёлки в бусы нарядил.

В эту ночь под Новый Год

Он ребятам их снесет.

На полянках тишина,

Светит желтая луна..

Все деревья в серебре,

Зайцы пляшут на горе,

На пруду сверкает лед,

Наступает Новый Год!

***

Снова в заботах Зима-рукодельница:

Пусть потеплее природа оденется.

Много Зима заготовила пряжи,

Белые вещи без устали вяжет:

Сонным деревьям — пушистые шапки,

Елочкам варежки вяжет на лапки.

Утром плетёт кружева на окошки

И устилает коврами дорожки.

Шила, вязала и очень устала.

«Ох, поскорей уж Весна бы настала!»

Детские стихи про зиму / Pexels

***

Сочувствует медведю

Зимой лесной народ.

Ни разу косолапый

Не встретил Новый год.

Ему бочонок с медом

Оставил Дед Мороз,

А он храпит в берлоге,

Прикрыв ладошкой нос.

Но кто его поздравит?

Не встретишь смельчака.

Разбудишь лежебоку —

А вдруг намнет бока?

***

Пришла зима, и выпал снег-

Радость белая для всех.

Раздается детский смех,

Выпал, выпал первый снег!

Мама, Папа, что вы спите,

Вы в окошко посмотрите,

Ночью выпал белый снег,

Радость светлая для всех.

Наконец-то папа встал,

Санки, валенки достал.

По спине проходит дрожь,

Так гулять мне невтерпеж.

Но я маму слушаю,

Вот сейчас покушаю,

И во двор быстрее всех

Полечу потрогать снег.

Детские стихи про зиму для 11-12 лет

Стихи про зиму для детей 11-12 лет / pixabay.com

Разукрасилась зима:

На уборе бахрома

Из прозрачных льдинок,

Звездочек-снежинок.

Вся в алмазах, жемчугах,

В разноцветных огоньках,

Льет вокруг сиянье,

Шепчет заклинанье:

— Лягте, мягкие снега,

На леса и на луга,

Тропы застелите,

Ветви опушите!

На окошках, Дед Мороз,

Разбросай хрустальных роз

Легкие виденья,

Хитрые сплетенья.

Ты, метелица, чуди,

Хороводы заводи,

Взвейся вихрем белым

В поле поседелом!

Спи, земля моя, усни,

Сны волшебные храни:

Жди, в парчу одета,

Нового рассвета!

(М. Пожарова)

***

Светло-пушистая,

Снежинка белая,

Какая чистая,

Какая смелая!

Дорогой бурною

Легко проносится,

Не в высь лазурную,

На землю просится.

Лазурь чудесную

Она покинула,

Себя в безвестную

Страну низринула.

В лучах блистающих

Скользит, умелая,

Средь хлопьев тающих

Сохранно-белая.

Под ветром веющим

Дрожит, взметается,

На нем, лелеющем,

Светло качается.

Его качелями

Она утешена,

С его метелями

Крутится бешено.

Но вот кончается

Дорога дальняя,

Земли касается,

Звезда кристальная.

Лежит пушистая,

Снежинка смелая.

Какая чистая,

Какая белая!

(Константин Бальмонт)

Лучшие стихи про зиму / Pexels

***

Снег идёт, снег идёт,

Снег по свету бродит.

И откуда он идёт

И куда уходит?

Снегопад, снегопад,

Снежное паденье.

Снег идёт наугад,

Словно сновиденье.

Сны земли, сны небес

Видит, засыпая,

Белый сад, белый лес

Снегом засыпая.

(Элеонора Фарджен)

Красивые стихи про зиму для взрослых и подростков

Стихи про зиму для взрослых и подростков / pixabay.com

Белый снег, пушистый в воздухе кружится

И на землю тихо падает, ложится.

И под утро снегом поле побелело,

Точно пеленою все его одело.

Темный лес что шапкой принакрылся чудной

И заснул под нею крепко, непробудно…

Божьи дни коротки, солнце светит мало,

Вот пришли морозцы — и зима настала.

Труженик-крестьянин вытащил санишки,

Снеговые горы строят ребятишки.

Уж давно крестьянин ждал зимы и стужи,

И избу соломой он укрыл снаружи.

Чтобы в избу ветер не проник сквозь щели,

Не надули б снега вьюги и метели.

Он теперь покоен — все кругом укрыто,

И ему не страшен злой мороз, сердитый.

(И. Суриков)

Стихи про зиму для детей / pixabay.com

***

А за окном пушистый белый снег –

Предвестник долгожданных перемен…

Он радует людей сегодня всех,

Кто так устал от быта и проблем.



И отодвинув шторы невзначай,

Вдруг улыбнулась грустная душа.

Ты слышишь, небо, снег не выключай!

Зима сегодня слишком хороша!



И, улыбаясь снегу, брёл старик

Своей знакомой улочкой, домой.

Он радоваться снегу так отвык,

А вот сейчас, как будто молодой…



А рядом лепит девочка снежки

И слышится весёлый детский смех…

Снежинки, как от Бога маячки,

Чтоб снова стал светлее человек…



Чтоб мы опять смотрели в небеса

И верили, как в детстве, сердцем всем,

Не в курс валют, а в счастье, в чудеса,

Чтоб отдохнули от «вконтакте» стен…



Снежинки ловит дружно вся семья –

Жена и муж, и двое сыновей…

В окно на счастье их смотрела я

И становился мир вокруг светлей.



А девушка в обнимку с пареньком

Вдыхала сердцем первую любовь.

Казалось им волшебным всё кругом.

Зима вдруг стала сказочной такой…



Всё потому что мира красота

Не с внешней стороны – а здесь… внутри.

Когда в душе любовь и теплота,

То как прекрасен белый снег, смотри...

Смешные стихи про зиму для взрослых и детей

Смешные стихи про зиму / pixabay.com

На экзамен прилетели

Ровно в шесть часов утра

Белоснежные метели

И холодные ветра.

Пели час без передышки.

Артистичны - не отнять!

Дед Мороз в зачётной книжке

Написал: отметка - пять.

***

По дороге по прямой

Шла зима с морозами,

Шла зима к себе домой –

Снег стелила розовый.

За зимою две метели

Снег тот веяли, мели,

Снег взвивали, как хотели,

И кидали хрустали.

***

Я качу, как паровоз —

Пара ног взамен колёс.

Парень крепкий — первый класс…

Из-под кепки — пара глаз.

Иcпускает рот и нос

Клубы пара. Пар белёс.

В бесколёсный паровоз

Превратился я в мороз.

Смешные стихи про зиму / pixabay.com

***

Ущипнул меня за нос

Разыгравшийся мороз!

Носик я потёр ладошкой,

По земле потопал ножкой.

— Не щипай меня, мороз,

Я и так уже замерз!

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