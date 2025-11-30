Ассист Цыганкова помог "Жироне" с Ванатом сыграть вничью против "Реала" в Ла Лиге

"Жирона" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

"Жирона" дома сыграла вничью с мадридским "Реалом" в матче 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 1:1 .

Хозяева поля сенсационно выиграли первый тайм – на 45-й минуте голом отличился Аззедин Унахи, которому ассистировал украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Во втором тайме "сливочные" отыгрались – на 67-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

Несмотря на все усилия, вырвать победу подопечные Хаби Алонсо так и не смогли.

Отметим, что в стартовом составе "Жироны" вышли Цыганков и еще один украинец – форвард Владислав Ванат. Обоих заменили во втором тайме – Цыганкова на 72-й минуте, а Ваната – на 83-й.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных.

В ворота "Королевского клуба" вернулся бельгиец Тибо Куртуа, который пропустил поединок Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" из-за желудочно-кишечной вирусной инфекции.

Обзор матча "Жирона" – "Реал" Мадрид

Потеряв очки в третьем подряд матче чемпионата Испании, мадридцы (33 балла) опустились по итогам тура на второе место. Лидером Примеры сейчас является "Барселона" (34 пункта).

"Жирона" (12 очков) находится на 18-й строчке, оставаясь в зоне вылета.

Уже 3 декабря "Реал" на выезде сыграет с "Атлетиком" Бильбао в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги. Подопечные Мичела в тот же день на выезде встретятся в Кубке Испании с "Оренсе".