Асист Циганкова допоміг "Жироні" з Ванатом зіграти внічию проти "Реала" в Ла Лізі
"Вершкові" втретє поспіль втратили очки, позбувшись лідерства в чемпіонаті Іспанії.
"Жирона" вдома зіграла внічию з мадридським "Реалом" у матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у місті Жирона завершився з рахунком 1:1.
Господарі поля сенсаційно виграли перший тайм – на 45-й хвилині голом відзначився Аззедін Унахі, якому асистував український півзахисник Віктор Циганков.
У другому таймі "вершкові" відігралися – на 67-й хвилині Кіліан Мбаппе реалізував пенальті.
Незважаючи на всі зусилля, вирвати перемогу підопічні Хабі Алонсо так і не змогли.
Зазначимо, що у стартовому складі "Жирони" вийшли Циганков та ще один українець – форвард Владислав Ванат. Обох замінили в другому таймі – Циганкова на 72-й хвилині, а Ваната – на 83-й.
Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних.
У ворота "Королівського клубу" повернувся бельгієць Тібо Куртуа, який пропустив поєдинок Ліги чемпіонів проти "Олімпіакоса" через шлунково-кишкову вірусну інфекцію.
Огляд матчу "Жирона" – "Реал" Мадрид
Втративши очки у третьому поспіль матчі чемпіонату Іспанії, мадридці (33 бали) опустилися за підсумками туру на друге місце. Лідером Примери наразі є "Барселона" (34 пункти).
"Жирона" (12 очок) перебуває на 18-й сходинці, залишаючись у зоні вильоту.
Уже 3 грудня "Реал" на виїзді зіграє з "Атлетиком" Більбао в перенесеному матчі 19-го туру Ла Ліги. Підопічні Мічела того ж дня на виїзді зустрінуться в Кубку Іспанії з "Оренсе".