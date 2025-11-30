На Львівщині ухилянт втік до Польщі, доки прикордонник вийшов у туалет

Прикордонника оштрафували за те, що він дозволив втекти ухилянту

У Львівській області суд чоловік незаконно втік до Польщі, доки прикордонник був у туалеті.

Про це йдеться в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Прикордонника звинуватили у неналежних організації та несенні служби. Як виявилося, інцидент стався 20 серпня 2025 року на пункті пропуску Шегині.

Під час чергування він залишив робоче місце, бо йому закортіло туалет. У цей час один громадянин України незаконно перетнув державний кордон і втік до Польщі.

«Під час несення служби у нього виникла фізіологічна потреба відлучитися для відвідування туалету, у зв`язку з чим він залишив місце несення служби на нетривалий час», — сказано у матеріалах справи.

Прикордонник просив суд суворо його не карати, врахувати, що на його утриманні перебувають троє дітей, а також його незадовільний стан здоров`я. Суд вирішив не карати його строго. Прикордонника оштрафували на 17 000 грн і змусили сплатити судовий збір у розмірі 605,60 грн.

Раніше у Львівській області на 68 тис. грн оштрафували чоловіка, який домовився зі знайомим прикордонником, що той за хабар випустить його за кордон.