ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
269
Час на прочитання
1 хв

На Львівщині ухилянт втік до Польщі, доки прикордонник вийшов у туалет

На Львівщині чоловік незаконно втік до Польщі через службову недбалість прикордонника.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Прикордонника оштрафували за те, що він дозволив втекти ухилянту

Прикордонника оштрафували за те, що він дозволив втекти ухилянту

У Львівській області суд чоловік незаконно втік до Польщі, доки прикордонник був у туалеті.

Про це йдеться в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Прикордонника звинуватили у неналежних організації та несенні служби. Як виявилося, інцидент стався 20 серпня 2025 року на пункті пропуску Шегині.

Під час чергування він залишив робоче місце, бо йому закортіло туалет. У цей час один громадянин України незаконно перетнув державний кордон і втік до Польщі.

«Під час несення служби у нього виникла фізіологічна потреба відлучитися для відвідування туалету, у зв`язку з чим він залишив місце несення служби на нетривалий час», — сказано у матеріалах справи.

Прикордонник просив суд суворо його не карати, врахувати, що на його утриманні перебувають троє дітей, а також його незадовільний стан здоров`я. Суд вирішив не карати його строго. Прикордонника оштрафували на 17 000 грн і змусили сплатити судовий збір у розмірі 605,60 грн.

Раніше у Львівській області на 68 тис. грн оштрафували чоловіка, який домовився зі знайомим прикордонником, що той за хабар випустить його за кордон.

Дата публікації
Кількість переглядів
269
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie