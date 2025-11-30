Збірна України з баскетболу виграла другий матч поспіль у відборі до ЧС-2027

Збірна України з баскетболу / © Федерація баскетболу України

Збірна України з баскетболу обіграла Данію в другому матчі основного раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2027. Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок у латвійській Ризі завершився з рахунком 88:71.

Підопічні Айнарса Багатскіса програли першу чверть (18:20), але виграли дві наступні – 28:16, 27:10, завдяки чому здобули підсумкову перемогу, незважаючи на програну останню десятихвилинку – 15:25.

В основному раунді відбору на ЧС-2027 суперниками збірної України в групі А є Грузія, Іспанія та Данія.

У першому турі збірна України на виїзді перемогла Грузію (92:79), а Данія вдома поступилася Іспанії (64:74).

Наразі українці очолюють групу А з двома перемогами після двох матчів.

Наступні матчі відбору до ЧС-2027 збірна України проведе 27 лютого та 2 березня 2026 року проти Іспанії.

Три найкращі команди групи А вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими збірними квартету B (Португалія, Чорногорія, Греція та Румунія) і розіграють три путівки на світову першість.

Водночас результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, збережуться.

Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться – у березні 2027-го.

Чемпіонат світу за участю 32 команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.