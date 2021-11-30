С первым днем зимы: открытки, поздравления в стихах, прозе, приколы

Первый день зимы, 1 декабря, у многих из нас ассоциируется с запахом мандарин, снежным ковром на земле, теплым пледом и заморозками. Уже совсем скоро начнутся новогодние праздники, поэтому в воздухе летает праздничное настроение. Именно поэтому ТСН.ua собрал красивые и прикольные поздравления и открытки с первым днем зимы в прозе, стихах, статусах.

Поздравления и открытки с первым днем ​​зимы — стихи

С первым днем зимы: поздравления

Если вы с нетерпением ждете первый день зимы, чтобы поздравить с ним своих близких и друзей, вот вам подборка замечательных стихов:

Поздравляю тебя с первым днем зимы!

С этой снежной порою года!

Когда с искренней чистотою

В белом платье поет природа!

Пусть зима принесет тебе счастье!

И укроет от горя снегами!

Пусть на улице будет ненастье –

А душа светит солнца лучами!

Открытка с первым днем зимы

***

Поздравляю тебя с зимою!

С этой снежной порою года!

Когда с искренней чистотою

В белом платье поет природа!

Пусть зима принесет тебе счастье!

И укроет от горя снегами!

Пусть на улице будет ненастье –

А душа светит солнца лучами!

***

И первый день зимы, а это значит

Праздники к нам всем уже спешат,

И первый день зимы сегодня начат,

Встречай же первый зимний ты закат.

Сегодня пусть красивым снегопадом

Зима даст знать, что все будет чудесно.

Будь в жизни первым, а не сорок пятым,

Успехов в жизни твоей яркой, интересной.

С 1 декабря: поздравления

***

Пунцовым шлейфом прошуршав,

В тумане осень растворилась.

И, плащ пуховый приподняв,

Зима на троне воцарилась.

Известен нрав её крутой,

Шутить с ней — лишь себе дороже.

Без сказки зимнею порой

Прожить мы всё-таки не можем.

***

Декабрь в свои права вступает,

Неся с собою холода,

Тебе пусть ветер не мешает,

В душе всегда цветет весна.

Ведь скоро снег покроет землю,

Крыши домов, поля, холмы,

И тучами затянет небо…

Тебя же — с первым днем зимы!

Поздравление с первым днем зимы

***

Зима-зимушка пришла,

Коней в сани запрягла,

Путь-дорожку вывела,

Лед на речке вымела,

С берегом связала,

К земле приковала!

Малых ребят

Да милых девчат

На салазки усадила,

Да с горы покатила!

Поздравления и открытки с первым днем ​​зимы, 1 декабря, в прозе

Открытка и поздравления с первым днем зимы

Иногда поздравить с 1 декабря и первым днем ​​зимы хочется всех вокруг. Ведь это начало новой сказки и в дверь скоро постучается Новый год. Поэтому ТСН.ua подобрал вам хорошие поздравления с первым днем ​​зимы в прозе:

Пусть первый день зимы подарит тебе чувство счастья, уюта и радости! Пусть белый снег, бодрящий кофе, запах мандаринок и яркая елка сделают эту зиму особенно великолепной! Зима – это прекрасное время года, несмотря на холод, ведь именно зимой вокруг царит атмосфера волшебства!

С 1 декабря: поздравления

***

Вот и к нашему порогу пришла зима. Желаю, чтобы этот первый морозный день принес в вашу жизнь как можно больше света и добра. Пусть на душе у вас всегда сияет солнце, а на сердце всегда будет тепло, не смотря на отметку термометра. Поздравляю с Первым Днем Зимы!

***

С первым днем ​​зимы! Пусть это время года подарит настоящий зимний праздник жизни, веселые и незабываемые приключения, радостные и счастливые события, невероятное и хорошее настроение, светлые и великие надежды.

С первым днем зимы: поздравления

***

Ура, да здравствует волшебная сказка. Поздравляю с первым днем ​​зимы и хочу пожелать, чтобы эта зима для тебя была удивительной, нежной, романтичной, насыщенной, чудесной и завораживающей. Желаю, чтобы любовь грела сердце твое, а мороз рисовал на твоих щеках румянец счастья.

***

Кто-то тихо постучал в окно. Это прилетела снежинка, чтобы поздравить тебя с первым днем ​​зимы. Пусть ее белоснежное покрывало укроет тебя от непогоды и станет началом чего-то нового и прекрасного. Пусть белый цвет преобладает на полосатой зебре жизни, а эта зима подарит много хорошей и незабываемой!

Открытка с 1 декабря

***

С первым днем ​​зимы! Пусть начало зимы станет началом нового, удачливого этапа жизни! Пусть снегом укроет все проблемы, пусть растают они как снежинки на ладони, не оставив ни следа! Свежести тебе, красоты и невероятных эмоций! Пусть первый день зимы вдохновит кардинальные изменения в жизни!

Прикольные поздравления и открытки с первым днем ​​зимы

Хотите, чтобы друзья улыбнулись? Тогда скорее присылайте им прикольные поздравления с первым днем ​​зимы:

Прикольное поздравление с первым днем зимы

Поздравляю с приходом зимы.

Снова можно сосульку лизнуть,

Погрузиться в азарт кутерьмы,

Деду Морозу желанье шепнуть.

Снова грянет вечерний салют,

Снова белая магия снега,

И каток непременно зальют,

Чтобы лед покоряли с разбега.

Прикольная открытка с первым днем зимы

***

Привет вам, простуда и сопли!

Ура уменьшению суток!

Да здравствуют громкие вопли

Заваленных в снег институток!

И все-таки я с наслажденьем

Лицо первым снегом умою,

Дарующим перерожденье!

А Вас поздравляю с зимою!

***

Если ветер злющий кружит,

Застеклились за ночь лужи,

А меня упаковали

В сто одёжек неуклюжих,

На деревьях, на карнизах

Кружева да бахрома,

Это значит — на снежинках

Опустилась к нам ЗИМА.

Смешные позравления с 1 декабря

Открытки с первым днем ​​зимы: статусы для социальных сетей

Когда приходит первый день зимы, кажется, что все вокруг обновляется. Так и хочется рассказать всему миру о своих эмоциях и переживаниях. И лучше всего сделать это с помощью коротких статусов для социальных сетей:

Интересные открытки с первым днем зимы

Первый снег… для кого-то первая любовь, для кого-то первые слезы… А для меня новая жизнь…

***

Как просто поднять себе настроение зимним вечером! Просто чашка горячего чая с лимоном и хороший фильм…

Поздравления и открытки с 1 декабря

***

Хочется, чтобы зима наступила сразу 1 декабря. Проснулся, а на улице уже снег, без всей этой осенней слёты и сырости.

***

Я думаю, что эти ТРИ месяца будут лучшими. Снег такой нежный, приятный так и хочется упасть на него и лежать смотреть на небо, Всем приятной ЗИМЫ!!!

***

Сегодня ночью градусник постучался в окно и попросил впустить в дом.

Статусы в картинках с первым днем зимы

***

А я жду зиму. Такую белоснежную. А ночью: сядешь на окно, музыка в плеере, настроение загадочное, романтическое. Вообще-то зима – это очень круто. Кто со мной?

Читайте также: