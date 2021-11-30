С первым днем зимы: открытки, поздравления в стихах, прозе, приколы

Первый день зимы, 1 декабря, у многих из нас ассоциируется с запахом мандарин, снежным ковром на земле, теплым пледом и заморозками. Уже совсем скоро начнутся новогодние праздники, поэтому в воздухе летает праздничное настроение. Именно поэтому ТСН.ua собрал красивые и прикольные поздравления и открытки с первым днем зимы в прозе, стихах, статусах.
Поздравления и открытки с первым днем зимы — стихи
Если вы с нетерпением ждете первый день зимы, чтобы поздравить с ним своих близких и друзей, вот вам подборка замечательных стихов:
Поздравляю тебя с первым днем зимы!
С этой снежной порою года!
Когда с искренней чистотою
В белом платье поет природа!
Пусть зима принесет тебе счастье!
И укроет от горя снегами!
Пусть на улице будет ненастье –
А душа светит солнца лучами!
***
Поздравляю тебя с зимою!
С этой снежной порою года!
Когда с искренней чистотою
В белом платье поет природа!
Пусть зима принесет тебе счастье!
И укроет от горя снегами!
Пусть на улице будет ненастье –
А душа светит солнца лучами!
***
И первый день зимы, а это значит
Праздники к нам всем уже спешат,
И первый день зимы сегодня начат,
Встречай же первый зимний ты закат.
Сегодня пусть красивым снегопадом
Зима даст знать, что все будет чудесно.
Будь в жизни первым, а не сорок пятым,
Успехов в жизни твоей яркой, интересной.
***
Пунцовым шлейфом прошуршав,
В тумане осень растворилась.
И, плащ пуховый приподняв,
Зима на троне воцарилась.
Известен нрав её крутой,
Шутить с ней — лишь себе дороже.
Без сказки зимнею порой
Прожить мы всё-таки не можем.
***
Декабрь в свои права вступает,
Неся с собою холода,
Тебе пусть ветер не мешает,
В душе всегда цветет весна.
Ведь скоро снег покроет землю,
Крыши домов, поля, холмы,
И тучами затянет небо…
Тебя же — с первым днем зимы!
***
Зима-зимушка пришла,
Коней в сани запрягла,
Путь-дорожку вывела,
Лед на речке вымела,
С берегом связала,
К земле приковала!
Малых ребят
Да милых девчат
На салазки усадила,
Да с горы покатила!
Поздравления и открытки с первым днем зимы, 1 декабря, в прозе
Иногда поздравить с 1 декабря и первым днем зимы хочется всех вокруг. Ведь это начало новой сказки и в дверь скоро постучается Новый год. Поэтому ТСН.ua подобрал вам хорошие поздравления с первым днем зимы в прозе:
Пусть первый день зимы подарит тебе чувство счастья, уюта и радости! Пусть белый снег, бодрящий кофе, запах мандаринок и яркая елка сделают эту зиму особенно великолепной! Зима – это прекрасное время года, несмотря на холод, ведь именно зимой вокруг царит атмосфера волшебства!
***
Вот и к нашему порогу пришла зима. Желаю, чтобы этот первый морозный день принес в вашу жизнь как можно больше света и добра. Пусть на душе у вас всегда сияет солнце, а на сердце всегда будет тепло, не смотря на отметку термометра. Поздравляю с Первым Днем Зимы!
***
С первым днем зимы! Пусть это время года подарит настоящий зимний праздник жизни, веселые и незабываемые приключения, радостные и счастливые события, невероятное и хорошее настроение, светлые и великие надежды.
***
Ура, да здравствует волшебная сказка. Поздравляю с первым днем зимы и хочу пожелать, чтобы эта зима для тебя была удивительной, нежной, романтичной, насыщенной, чудесной и завораживающей. Желаю, чтобы любовь грела сердце твое, а мороз рисовал на твоих щеках румянец счастья.
***
Кто-то тихо постучал в окно. Это прилетела снежинка, чтобы поздравить тебя с первым днем зимы. Пусть ее белоснежное покрывало укроет тебя от непогоды и станет началом чего-то нового и прекрасного. Пусть белый цвет преобладает на полосатой зебре жизни, а эта зима подарит много хорошей и незабываемой!
***
С первым днем зимы! Пусть начало зимы станет началом нового, удачливого этапа жизни! Пусть снегом укроет все проблемы, пусть растают они как снежинки на ладони, не оставив ни следа! Свежести тебе, красоты и невероятных эмоций! Пусть первый день зимы вдохновит кардинальные изменения в жизни!
Прикольные поздравления и открытки с первым днем зимы
Хотите, чтобы друзья улыбнулись? Тогда скорее присылайте им прикольные поздравления с первым днем зимы:
Поздравляю с приходом зимы.
Снова можно сосульку лизнуть,
Погрузиться в азарт кутерьмы,
Деду Морозу желанье шепнуть.
Снова грянет вечерний салют,
Снова белая магия снега,
И каток непременно зальют,
Чтобы лед покоряли с разбега.
***
Привет вам, простуда и сопли!
Ура уменьшению суток!
Да здравствуют громкие вопли
Заваленных в снег институток!
И все-таки я с наслажденьем
Лицо первым снегом умою,
Дарующим перерожденье!
А Вас поздравляю с зимою!
***
Если ветер злющий кружит,
Застеклились за ночь лужи,
А меня упаковали
В сто одёжек неуклюжих,
На деревьях, на карнизах
Кружева да бахрома,
Это значит — на снежинках
Опустилась к нам ЗИМА.
Открытки с первым днем зимы: статусы для социальных сетей
Когда приходит первый день зимы, кажется, что все вокруг обновляется. Так и хочется рассказать всему миру о своих эмоциях и переживаниях. И лучше всего сделать это с помощью коротких статусов для социальных сетей:
Первый снег… для кого-то первая любовь, для кого-то первые слезы… А для меня новая жизнь…
***
Как просто поднять себе настроение зимним вечером! Просто чашка горячего чая с лимоном и хороший фильм…
***
Хочется, чтобы зима наступила сразу 1 декабря. Проснулся, а на улице уже снег, без всей этой осенней слёты и сырости.
***
Я думаю, что эти ТРИ месяца будут лучшими. Снег такой нежный, приятный так и хочется упасть на него и лежать смотреть на небо, Всем приятной ЗИМЫ!!!
***
Сегодня ночью градусник постучался в окно и попросил впустить в дом.
***
А я жду зиму. Такую белоснежную. А ночью: сядешь на окно, музыка в плеере, настроение загадочное, романтическое. Вообще-то зима – это очень круто. Кто со мной?
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