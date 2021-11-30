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С первым днем зимы: открытки, поздравления в стихах, прозе, приколы

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С первым днем зимы: открытки, поздравления в стихах, прозе, приколы

Поздравления и открытки с первым днем зимы / Pexels

Первый день зимы, 1 декабря, у многих из нас ассоциируется с запахом мандарин, снежным ковром на земле, теплым пледом и заморозками. Уже совсем скоро начнутся новогодние праздники, поэтому в воздухе летает праздничное настроение. Именно поэтому ТСН.ua собрал красивые и прикольные поздравления и открытки с первым днем зимы в прозе, стихах, статусах.

Поздравления и открытки с первым днем ​​зимы — стихи

С первым днем зимы: поздравления / ©
С первым днем зимы: поздравления

Если вы с нетерпением ждете первый день зимы, чтобы поздравить с ним своих близких и друзей, вот вам подборка замечательных стихов:

Поздравляю тебя с первым днем зимы!
С этой снежной порою года!
Когда с искренней чистотою
В белом платье поет природа!
Пусть зима принесет тебе счастье!
И укроет от горя снегами!
Пусть на улице будет ненастье –
А душа светит солнца лучами!

Открытка с первым днем зимы / ©
Открытка с первым днем зимы

***

Поздравляю тебя с зимою!
С этой снежной порою года!
Когда с искренней чистотою
В белом платье поет природа!
Пусть зима принесет тебе счастье!
И укроет от горя снегами!
Пусть на улице будет ненастье –
А душа светит солнца лучами!

***

И первый день зимы, а это значит
Праздники к нам всем уже спешат,
И первый день зимы сегодня начат,
Встречай же первый зимний ты закат.

Сегодня пусть красивым снегопадом
Зима даст знать, что все будет чудесно.
Будь в жизни первым, а не сорок пятым,
Успехов в жизни твоей яркой, интересной.

С 1 декабря: поздравления / ©
С 1 декабря: поздравления

***

Пунцовым шлейфом прошуршав,
В тумане осень растворилась.
И, плащ пуховый приподняв,
Зима на троне воцарилась.
Известен нрав её крутой,
Шутить с ней — лишь себе дороже.
Без сказки зимнею порой
Прожить мы всё-таки не можем.

***

Декабрь в свои права вступает,
Неся с собою холода,
Тебе пусть ветер не мешает,
В душе всегда цветет весна.
Ведь скоро снег покроет землю,
Крыши домов, поля, холмы,
И тучами затянет небо…
Тебя же — с первым днем зимы!

Поздравление с первым днем зимы / ©
Поздравление с первым днем зимы

***

Зима-зимушка пришла,
Коней в сани запрягла,
Путь-дорожку вывела,
Лед на речке вымела,
С берегом связала,
К земле приковала!
Малых ребят
Да милых девчат
На салазки усадила,
Да с горы покатила!

Поздравления и открытки с первым днем ​​зимы, 1 декабря, в прозе

Открытка и поздравления с первым днем зимы / ©
Открытка и поздравления с первым днем зимы

Иногда поздравить с 1 декабря и первым днем ​​зимы хочется всех вокруг. Ведь это начало новой сказки и в дверь скоро постучается Новый год. Поэтому ТСН.ua подобрал вам хорошие поздравления с первым днем ​​зимы в прозе:

Пусть первый день зимы подарит тебе чувство счастья, уюта и радости! Пусть белый снег, бодрящий кофе, запах мандаринок и яркая елка сделают эту зиму особенно великолепной! Зима – это прекрасное время года, несмотря на холод, ведь именно зимой вокруг царит атмосфера волшебства!

С 1 декабря: поздравления / ©
С 1 декабря: поздравления

***

Вот и к нашему порогу пришла зима. Желаю, чтобы этот первый морозный день принес в вашу жизнь как можно больше света и добра. Пусть на душе у вас всегда сияет солнце, а на сердце всегда будет тепло, не смотря на отметку термометра. Поздравляю с Первым Днем Зимы!

***

С первым днем ​​зимы! Пусть это время года подарит настоящий зимний праздник жизни, веселые и незабываемые приключения, радостные и счастливые события, невероятное и хорошее настроение, светлые и великие надежды.

С первым днем зимы: поздравления / ©
С первым днем зимы: поздравления

***

Ура, да здравствует волшебная сказка. Поздравляю с первым днем ​​зимы и хочу пожелать, чтобы эта зима для тебя была удивительной, нежной, романтичной, насыщенной, чудесной и завораживающей. Желаю, чтобы любовь грела сердце твое, а мороз рисовал на твоих щеках румянец счастья.

***

Кто-то тихо постучал в окно. Это прилетела снежинка, чтобы поздравить тебя с первым днем ​​зимы. Пусть ее белоснежное покрывало укроет тебя от непогоды и станет началом чего-то нового и прекрасного. Пусть белый цвет преобладает на полосатой зебре жизни, а эта зима подарит много хорошей и незабываемой!

Открытка с 1 декабря / ©
Открытка с 1 декабря

***

С первым днем ​​зимы! Пусть начало зимы станет началом нового, удачливого этапа жизни! Пусть снегом укроет все проблемы, пусть растают они как снежинки на ладони, не оставив ни следа! Свежести тебе, красоты и невероятных эмоций! Пусть первый день зимы вдохновит кардинальные изменения в жизни!

Прикольные поздравления и открытки с первым днем ​​зимы

Хотите, чтобы друзья улыбнулись? Тогда скорее присылайте им прикольные поздравления с первым днем ​​зимы:

Прикольное поздравление с первым днем зимы / ©
Прикольное поздравление с первым днем зимы

Поздравляю с приходом зимы.
Снова можно сосульку лизнуть,
Погрузиться в азарт кутерьмы,
Деду Морозу желанье шепнуть.
Снова грянет вечерний салют,
Снова белая магия снега,
И каток непременно зальют,
Чтобы лед покоряли с разбега.

Прикольная открытка с первым днем зимы / ©
Прикольная открытка с первым днем зимы

***

Привет вам, простуда и сопли!
Ура уменьшению суток!
Да здравствуют громкие вопли
Заваленных в снег институток!
И все-таки я с наслажденьем
Лицо первым снегом умою,
Дарующим перерожденье!
А Вас поздравляю с зимою!

***

Если ветер злющий кружит,
Застеклились за ночь лужи,
А меня упаковали
В сто одёжек неуклюжих,
На деревьях, на карнизах
Кружева да бахрома,
Это значит — на снежинках
Опустилась к нам ЗИМА.

Смешные позравления с 1 декабря / ©
Смешные позравления с 1 декабря

Открытки с первым днем ​​зимы: статусы для социальных сетей

Когда приходит первый день зимы, кажется, что все вокруг обновляется. Так и хочется рассказать всему миру о своих эмоциях и переживаниях. И лучше всего сделать это с помощью коротких статусов для социальных сетей:

Интересные открытки с первым днем зимы / ©
Интересные открытки с первым днем зимы

Первый снег… для кого-то первая любовь, для кого-то первые слезы… А для меня новая жизнь…

***

Как просто поднять себе настроение зимним вечером! Просто чашка горячего чая с лимоном и хороший фильм…

Поздравления и открытки с 1 декабря / ©
Поздравления и открытки с 1 декабря

***

Хочется, чтобы зима наступила сразу 1 декабря. Проснулся, а на улице уже снег, без всей этой осенней слёты и сырости.

***

Я думаю, что эти ТРИ месяца будут лучшими. Снег такой нежный, приятный так и хочется упасть на него и лежать смотреть на небо, Всем приятной ЗИМЫ!!!

***

Сегодня ночью градусник постучался в окно и попросил впустить в дом.

Статусы в картинках с первым днем зимы / ©
Статусы в картинках с первым днем зимы

***

А я жду зиму. Такую белоснежную. А ночью: сядешь на окно, музыка в плеере, настроение загадочное, романтическое. Вообще-то зима – это очень круто. Кто со мной?

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