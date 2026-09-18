Лига Европы: общая турнирная таблица основного раунда

Трофей Лиги Европы / © Associated Press

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С 16 сентября 2026 по 28 января 2027 года проходят матчи основной стадии Лиги Европы сезона-2026/27.

В основном раунде второго по престижности еврокубка выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками — четыре поединка дома и столько же на выезде.

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Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша Лиги Европы.

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По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 26 мая 2027 года на стадионе "Вальдштадион" в немецком Франкфурте.

Общая таблица основного раунда Лиги Европы

Общая таблица основного раунда Лиги Европы / x.com/FootRankings

В прошлом сезоне победителем Лиги Европы стала английская "Астон Вилла", которая в финале разгромила немецкий "Фрайбург".

Ранее сообщалось, что "Бенфика" с Трубиным и Судаковым обыграла "Милан" в Лиге Европы.

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Также мы рассказывали, что гол Яремчука принес "Олимпиакосу" победу в матче Лиги Европы.

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