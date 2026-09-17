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"Бенфика" с Трубиным и Судаковым обыграла "Милан" в Лиге Европы
Португальский клуб с двумя украинцами на поле взял три очка на "Сан-Сиро".
"Бенфика" на выезде победила "Милан" в матче первого тура основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 0:2.
Лиссабонцы открыли счет на 16-й минуте встречи — Доди Лукебакио забил гол с передачи Якуба Каминского.
На 24-й минуте украинский полузащитник Георгий Судаков мог увеличить преимущество "орлов", но его удар с линии штрафной площадки приняла штанга.
У "Милана" голевой момент имел Филиппо Террачано, однако украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин вытащил мяч из "девятки".
На старте второго тайма португальский клуб во второй раз поразил ворота "россонери" — на 53-й минуте Каминский добавил к своему ассисту еще и гол. Результативную передачу сделал Суффьян Эль-Каруани.
Итальянская команда пыталась отыграться, но распечатать ворота Трубина так и не смогла.
Трубин и Судаков и вышли в стартовом составе "Бенфики". Анатолий отыграл весь матч, совершив четыре сейва. Георгия заменили на 70-й минуте поединка.
Для Трубина этот матч стал первым в составе "орлов" с конца июля. В последних десяти поединках украинский голкипер оставался на скамейке для запасных.
Во втором туре Лиги Европы лиссабонцы примут шотланский "Селтик", а "Милан" на выезде сразится с австрийским "Зальцбургом". Оба матча состоятся 15 октября.
Ранее сообщалось, что гол Яремчука принес "Олимпиакосу" победу в матче Лиги Европы.