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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Бенфіка" з Трубіним і Судаковим обіграла "Мілан" у Лізі Європи

Португальський клуб з двома українцями на полі взяв три очки на "Сан-Сіро".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Анатолій Трубін

Анатолій Трубін, "Мілан" — "Бенфіка" / © Associated Press

"Бенфіка" на виїзді перемогла "Мілан" у матчі першого туру основного етапу Ліги Європи сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані завершився з рахунком 0:2.

Лісабонці відкрили рахунок на 16-й хвилині зустрічі — Доді Лукебакіо забив гол з передачі Якуба Камінського.

На 24-й хвилині український півзахисник Георгій Судаков міг збільшити перевагу "орлів", але його удар з межі штрафного майданчика прийняла стійка.

У "Мілана" гольовий момент мав Філіппо Террачано, проте український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін витягнув м'яч з "дев'ятки".

На старті другого тайму португальський клуб удруге вразив ворота "россонері" — на 53-й хвилині Камінський додав до свого асисту ще й гол. Результативну передачу зробив Суфф'ян Ель-Каруані.

Італійська команда намагалася відігратися, але розпечатати ворота Трубіна так і не змогла.

Трубін і Судаков і вийшли у стартовому складі "Бенфіки". Анатолій відіграв увесь матч, здійснивши чотири сейви. Георгія замінили на 70-й хвилині поєдинку.

Для Трубіна цей матч став першим у складі "орлів" від кінця липня. В останніх десяти поєдинках український голкіпер залишався на лавці для запасних.

У другому турі Ліги Європи лісабонці приймуть шотланський "Селтік", а "Мілан" на виїзді позмагається з австрійським "Зальцбургом". Обидва матчі відбудуться 15 жовтня.

Раніше повідомлялося, що гол Яремчука приніс "Олімпіакосу" перемогу в матчі Ліги Європи.

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