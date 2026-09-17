- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 267
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну зранку 17 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
Чернігівщина: реактивні БпЛА — на/повз Бобровицю в напрямку Київщини.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому після атаки РФ загорівся ринок.
Ми раніше інформували, що Росія вдарила безпілотником по торговельно-розважальному центру в Сумах, в результаті чого будівля зазнала руйнувань, там спалахнула пожежа.
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: