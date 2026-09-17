День ангела Віри, Надії, Любові та Софії 2026 року: найтепліші привітання, які розчулять до сліз

День ангела Віри, Надії, Любові, Софії 2026 / © pexels.com

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2026 року свято Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії за новим церковним календарем припадало на 17 вересня. За старим стилем ця дата — 30 вересня.

Якщо серед ваших рідних, друзів або колег є Віра, Надія, Любов чи Софія, не забудьте привітати їх з іменинами. Для цього необов’язково шукати складні слова — іноді кілька щирих речень від душі можуть подарувати набагато більше тепла.

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Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб у житті завжди знаходилося місце для щирої радості, добрих людей і приємних моментів. Нехай Віра допомагає долати труднощі, Надія веде до кращого, а Любов наповнює кожен день теплом. Софіє, нехай мудрість і життєва сила завжди допомагають тобі робити правильний вибір.

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У цей прекрасний день бажаю тобі міцного здоров’я, душевної рівноваги та великого людського щастя. Нехай поруч будуть ті, хто щиро любить, підтримує та завжди готовий простягнути руку допомоги. Бажаю, щоб усі добрі мрії поступово ставали реальністю, а кожен новий день приносив приємні новини.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає від життєвих негараздів і допомагає впевнено рухатися вперед. Бажаю багато світла в душі, тепла в серці, миру в домі та людей поруч, з якими можна розділити і радість, і важливі моменти.

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З Днем Віри, Надії, Любові та Софії! Нехай ці чотири прекрасні поняття завжди будуть частиною твого життя. Вір у себе та власні сили, не втрачай надії навіть тоді, коли шлях здається складним, люби щиро й бережи тих, хто дорогий твоєму серцю. Нехай доля буде прихильною до тебе!

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Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога більше приводів усміхатися. Нехай усі труднощі залишаються позаду, плани здійснюються, а мрії знаходять шлях до реальності. Міцного здоров’я, родинного затишку, щирих друзів і великої любові!

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У День ангела хочу побажати тобі гармонії, спокою та впевненості у власних силах. Нехай серце завжди підказує правильний шлях, душа не знає смутку, а поруч будуть люди, які дарують щирість і тепло. Бажаю щасливих років, приємних зустрічей та незабутніх моментів!

Щирі побажання своїми словами

Нехай цей особливий день стане початком нового світлого періоду у твоєму житті. Бажаю не боятися змін, сміливо здійснювати задумане та ніколи не сумніватися у власних можливостях. Нехай у серці живе любов, у душі — спокій, а в думках — світлі та добрі мрії.

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Від щирого серця бажаю тобі щастя, яке не залежить від обставин, людей, які залишаються поруч попри все, та любові, яка робить життя прекраснішим. Нехай кожен ранок починається з гарного настрою, а кожен вечір приносить відчуття вдячності за прожитий день.

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З Днем ангела! Нехай доля дарує приємні сюрпризи, життя відкриває нові можливості, а всі негаразди швидко минають. Бажаю достатку, здоров’я, родинного тепла та здійснення найзаповітніших бажань.

Листівки з теплими побажаннями в День ангела Віри, Надії, Любові і Софії

Листівки з теплими побажаннями в День ангела Віри, Надії, Любові і Софії / © ТСН

Листівки з теплими побажаннями в День ангела Віри, Надії, Любові і Софії / © ТСН

Листівки з теплими побажаннями в День ангела Віри, Надії, Любові і Софії / © ТСН

Листівки з теплими побажаннями в День ангела Віри, Надії, Любові і Софії / © ТСН

Листівки з теплими побажаннями в День ангела Віри, Надії, Любові і Софії / © ТСН

Листівки з теплими побажаннями в День ангела Віри, Надії, Любові і Софії / © ТСН

Листівки з теплими побажаннями в День ангела Віри, Надії, Любові і Софії / © ТСН

Листівки з теплими побажаннями в День ангела Віри, Надії, Любові і Софії / © ТСН

Листівки з теплими побажаннями в День ангела Віри, Надії, Любові і Софії / © ТСН

Листівки з теплими побажаннями в День ангела Віри, Надії, Любові і Софії / © ТСН

Короткі привітання

З Днем ангела! Нехай Віра, Надія та Любов завжди живуть у твоєму серці, а мудрість Софії допомагає знаходити правильні рішення.

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Вітаю з іменинами! Бажаю миру, здоров’я, любові, радості та здійснення найкращих мрій!

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Щиро вітаю! Нехай життя буде наповнене щасливими подіями, добрими людьми та приємними моментами.

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Зі святом! Бажаю світла в душі, тепла в серці, затишку вдома та любові поруч.

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З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе та твою родину.

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