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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 17 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли небезпечно відверто бажати комусь зла

День, коли особливо важливо звертати увагу на слова, які ми вимовляємо вголос — вони несподівано можуть втілитися в реальність.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Виноград

Виноград

Особливо небезпечно відверто бажати комусь зла, і той факт, що людина, на адресу якої ми це говоримо, об’єктивно заслуговує на таке ставлення, не може слугувати виправданням.

Але й добрі слова слід вимовляти лише після ретельного обмірковування — буде неприємно через невеличку помилку отримати зовсім не те, про що ми мріяли, не кажучи вже про ймовірні в таких випадках серйозні неприємності.

Овен

Не можна шкодувати часу та ресурсів — як матеріальних, так і душевних — на допомогу людям, які можуть вас про це попросити: добро, яке ви зробите іншим, дуже швидко повернеться до вас, та ще й у більшому обсязі.

Телець

Таланти, якими вас наділила природа, не варто приховувати взагалі, але цього дня їх потрібно продемонструвати в повному обсязі — лише так можна буде переконати керівництво призначити вас на нову посаду.

Близнята

Красномовність, якою цього дня наділять вас зірки, допоможе переконати у своїй правоті будь-кого — навіть найнепоступливішого — співрозмовника, проте, намагайтеся не використовувати свій вплив на інших людей з метою заподіяння їм шкоди.

Рак

День, коли спілкування на всіх рівнях буде вдалим — від повідомлень у месенджерах до зустрічей у реальному житті: з ким би ви не вирішили поговорити, у результаті отримаєте не тільки задоволення, а й несподівану користь.

Лев

Тим, хто вже давно думає про зміну місця роботи, варто почати вивчати це питання найближчим часом — можна надсилати резюме, записуватися на співбесіди та просити друзів задіяти свої зв’язки.

Діва

Перш ніж комусь щось обіцяти, подумайте не один, а кілька разів, і лише після цього говоріть, інакше, давши людині надію й не виправдавши її, ви будете шкодувати про те, що в свій — дуже важливий — час не промовчали.

Терези

Цього дня можна братися за реалізацію будь-якого — навіть дуже складного й трудомісткого — професійного проєкту; головне — зосередитися винятково на ньому, а не розпорошувати свої — не надто значні наразі — сили на кілька справ одночасно.

Скорпіон

Цього дня ви відчуєте приплив небаченого ентузіазму і, як наслідок, значну працездатність, тож постарайтеся спрямувати його на найважливіші проєкти — буде шкода, якщо ресурси цього дня будуть витрачені даремно.

Стрілець

Цей день сприятливий для проведення будь-яких переговорів — як ділових, так і особистих: співрозмовники охоче підуть вам назустріч і зроблять усе, що вам потрібно, тому варто добре обміркувати, про що саме просити.

Козоріг

Тим представникам вашого знака, які вже давно хочуть поговорити з керівництвом на фінансові теми, але ніяк не можуть підібрати відповідний момент, не варто гаяти часу — цього дня їм вдасться обговорити всі питання.

Водолій

Незважаючи на всю притаманну вашому знаку любов до спілкування, сьогодні краще обмежити його, адже надто велика ймовірність неприємних конфліктів, які в інший — більш сприятливий — час не сталися б.

Риби

Будь-який негатив, який може «накрити» представників вашого знака в цей час, може не просто зіпсувати настрій, а й призвести до депресії, тому зосередитися слід винятково на позитиві.

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