- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 129
- Час на прочитання
- 3 хв
Гороскоп на 17 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли небезпечно відверто бажати комусь зла
День, коли особливо важливо звертати увагу на слова, які ми вимовляємо вголос — вони несподівано можуть втілитися в реальність.
Особливо небезпечно відверто бажати комусь зла, і той факт, що людина, на адресу якої ми це говоримо, об’єктивно заслуговує на таке ставлення, не може слугувати виправданням.
Але й добрі слова слід вимовляти лише після ретельного обмірковування — буде неприємно через невеличку помилку отримати зовсім не те, про що ми мріяли, не кажучи вже про ймовірні в таких випадках серйозні неприємності.
Овен
Не можна шкодувати часу та ресурсів — як матеріальних, так і душевних — на допомогу людям, які можуть вас про це попросити: добро, яке ви зробите іншим, дуже швидко повернеться до вас, та ще й у більшому обсязі.
Телець
Таланти, якими вас наділила природа, не варто приховувати взагалі, але цього дня їх потрібно продемонструвати в повному обсязі — лише так можна буде переконати керівництво призначити вас на нову посаду.
Близнята
Красномовність, якою цього дня наділять вас зірки, допоможе переконати у своїй правоті будь-кого — навіть найнепоступливішого — співрозмовника, проте, намагайтеся не використовувати свій вплив на інших людей з метою заподіяння їм шкоди.
Рак
День, коли спілкування на всіх рівнях буде вдалим — від повідомлень у месенджерах до зустрічей у реальному житті: з ким би ви не вирішили поговорити, у результаті отримаєте не тільки задоволення, а й несподівану користь.
Лев
Тим, хто вже давно думає про зміну місця роботи, варто почати вивчати це питання найближчим часом — можна надсилати резюме, записуватися на співбесіди та просити друзів задіяти свої зв’язки.
Діва
Перш ніж комусь щось обіцяти, подумайте не один, а кілька разів, і лише після цього говоріть, інакше, давши людині надію й не виправдавши її, ви будете шкодувати про те, що в свій — дуже важливий — час не промовчали.
Терези
Цього дня можна братися за реалізацію будь-якого — навіть дуже складного й трудомісткого — професійного проєкту; головне — зосередитися винятково на ньому, а не розпорошувати свої — не надто значні наразі — сили на кілька справ одночасно.
Скорпіон
Цього дня ви відчуєте приплив небаченого ентузіазму і, як наслідок, значну працездатність, тож постарайтеся спрямувати його на найважливіші проєкти — буде шкода, якщо ресурси цього дня будуть витрачені даремно.
Стрілець
Цей день сприятливий для проведення будь-яких переговорів — як ділових, так і особистих: співрозмовники охоче підуть вам назустріч і зроблять усе, що вам потрібно, тому варто добре обміркувати, про що саме просити.
Козоріг
Тим представникам вашого знака, які вже давно хочуть поговорити з керівництвом на фінансові теми, але ніяк не можуть підібрати відповідний момент, не варто гаяти часу — цього дня їм вдасться обговорити всі питання.
Водолій
Незважаючи на всю притаманну вашому знаку любов до спілкування, сьогодні краще обмежити його, адже надто велика ймовірність неприємних конфліктів, які в інший — більш сприятливий — час не сталися б.
Риби
Будь-який негатив, який може «накрити» представників вашого знака в цей час, може не просто зіпсувати настрій, а й призвести до депресії, тому зосередитися слід винятково на позитиві.
Читайте також:
Ліліт у Діві від 14 вересня 2026 року до 11 червня 2027 року: чому цей період є складним
Меркурій у Терезах від 10 до 30 вересня 2026 року: як скористатися цим періодом
Венера у Скорпіоні від 10 вересня до 25 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Зодіакальний гороскоп на вересень 2026 року для всіх 12 знаків