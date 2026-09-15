Діва / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 16 вересня?

День, коли слід приділяти особливу — підвищену — увагу близьким людям: яким би насиченим не був робочий графік, необхідно знайти для цього час. Будь-які повсякденні події слід сприймати з філософським спокоєм, пам’ятаючи, що невдача може досить швидко перетворитися на успіх і навпаки, нічого постійного в нашому житті немає. У спілкуванні з оточенням бажано уникати різких слів і грубого тону — у наказовому тоні домовитися ні з ким не вдасться, найімовірніше, ситуація лише погіршиться.

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Діва

Дівам, яких тримає в постійній напруженості невизначеність у стосунках з коханою людиною, яку вони відчувають уже кілька днів, цього дня вдасться з’ясувати всі обставини, що до цього призвели.

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Щоправда, для цього їм дуже важливо відмовитися від властивої їм манери вказувати співрозмовнику, як він має чинити в тому чи тому випадку, а також від уїдливих зауважень щодо їхнього зовнішнього вигляду та манери поведінки — давши волю своєму скептицизму, вони навряд чи спонукають близьку людину до відвертої розмови, якої так потребують.

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