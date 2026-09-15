Рецепт кабачкової пасти від Стенлі Туччі

Стенлі Туччі / © Associated Press

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Стенлі Туччі — актор, який давно захоплюється домашньою кухнею, розповів про простий рецепт пасти, якого навчився у друга під час перебування у Римі. Це саме та страва, яка рятує після довгого робочого дня, адже вам знадобиться всього декілька інгредієнтів і італійська класика вже на вашому столі.

Інгредієнти

спагеті

кабачки

часник

гострий перець

оливкова олія

пармезан

Приготування

Секрет насиченого смаку починається з оливкової олії. На слабкому вогні Туччі кілька хвилин прогріває у ній свіжий часник і один сухий гострий перець. Так олія поступово насичується ароматом і приємною гостротою. Якщо хочеться більше «вогню», можна додати ще перцю. Після цього перець треба прибирати з пательні, а в ароматну олію додати нарізані цукіні. Кабачки обсмажують до легкої м’якості. Після цього до них додайте вже відварені спагеті. Тут є маленький кулінарний хитрик, адже Туччі перекладає пасту щипцями просто з каструлі. Разом зі спагеті у пательню потрапляє трохи підсоленої води, у якій вони варилися. Саме вона допомагає соусу стати ніжнішим і створює легку кремову текстуру. Фінальний штрих — щедра порція свіжонатертого пармезану та трохи свіжої петрушки.

Поради

Якщо гострого перцю під рукою немає, його можна замінити пластівцями сушеного червоного перцю — тим самим, який часто подають до піци.

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А замість цукіні можна взяти інші сорти кабачків, зокрема жовті чи патисони.

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Паста Туччі цілком може бути самостійною стравою, проте якщо хочеться влаштувати повноцінну італійську вечерю для гостей, подайте її із простим зеленим салатом, а на десерт оберіть щось легке з ягодами.

Хороша оливкова олія, ароматний часник, трохи гостроти, сезонні кабачки та багато пармезану і звичайна тарілка спагеті перетворюється на затишну італійську класику.

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