Де зберігати хліб, щоб він не черствів: простий спосіб подовжити свіжість

Де зберігати хліб, щоб він довше не черствів / © pexels.com

Реклама

Хліб може залишатися свіжим значно довше, якщо правильно обрати місце та спосіб його зберігання. Зокрема, на кухні його варто тримати якомога далі від сонячних променів і джерел тепла.

Про це повідомило видання Express з посиланням на експертку з харчових відходів Too Good To Go Софі Труман.

Реклама

Звичайний нарізаний хліб із супермаркету в оригінальному пакованні зазвичай зберігає свіжість близько чотирьох днів. Водночас цей термін можна подовжити.

Реклама

Свіжоспечений хліб фахівчиня не радить одразу щільно закривати в герметичному пакеті. Йому потрібно забезпечити доступ повітря, тому краще підійдуть хлібниця або тканинний мішечок. Експертка також радить покласти до такого мішечка картоплину.

Інший підхід потрібен для вже нарізаного хліба. За словами Труман, після купівлі його можна поставити до холодильника — так він зберігатиметься довше. Перед вживанням експертка радить перевіряти продукт за зовнішнім виглядом, запахом та іншими ознаками, щоб переконатися, що він не зіпсувався.

Чи можна заморожувати хліб

Якщо швидко з’їсти весь буханець не вдасться, його можна заморозити. Перед цим хліб потрібно герметично запакувати, а коли він знадобиться — залишити розморожуватися за кімнатної температури.

Після повного розморожування хліб можна ненадовго поставити до духовки. Це допоможе повернути йому хрустку текстуру.

Реклама

Є спосіб дещо освіжити й хліб, який уже став сухим. Його скоринку радять злегка змочити водою або на кілька хвилин накрити вологою тканиною, а потім ненадовго поставити до духовки.

Якщо ж хліб зберігається просто на кухонній стільниці, важливо не залишати його під прямими сонячними променями або поруч із джерелами тепла.

Щоб наприкінці тижня не доводилося викидати залишки, експертка також радить купувати менші буханці або готувати хліб самостійно в потрібній кількості.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки насправді можна зберігати заварену каву, коли вона втрачає смак і починає псуватися.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів