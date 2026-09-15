Где хранить хлеб, чтобы он не черствел: простой способ продлить свежесть

Где хранить хлеб, чтобы он дольше не черствел / © pexels.com

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Хлеб может оставаться свежим гораздо дольше, если правильно выбрать место и способ его хранения. В частности, на кухне его следует держать как можно дальше от солнечных лучей и источников тепла.

Об этом сообщило издание Express со ссылкой на эксперта по пищевым отходам компании Too Good To Go Софи Труман.

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Обычный нарезанный хлеб из супермаркета в оригинальной упаковке обычно сохраняет свежесть около четырёх дней. В то же время этот срок можно продлить.

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Специалист не рекомендует сразу плотно закрывать свежеиспеченный хлеб в герметичном пакете. Ему необходимо обеспечить доступ воздуха, поэтому лучше подойдут хлебница или тканевый мешочек. Эксперт также советует положить в такой мешочек картофелину.

Для уже нарезанного хлеба нужен другой подход. По словам Труман, после покупки его можно положить в холодильник — так он дольше сохранится. Перед употреблением эксперт советует проверять продукт по внешнему виду, запаху и другим признакам, чтобы убедиться, что он не испортился.

Можно ли замораживать хлеб

Если быстро съесть всю буханку не удастся, её можно заморозить. Перед этим хлеб нужно герметично упаковать, а когда он понадобится — оставить размораживаться при комнатной температуре.

После полного размораживания хлеб можно на некоторое время поставить в духовку. Это поможет вернуть ему хрустящую текстуру.

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Есть способ немного освежить даже хлеб, который уже стал сухим. Его корочку рекомендуется слегка смочить водой или на несколько минут накрыть влажной тканью, а затем ненадолго поставить в духовку.

Если же хлеб хранится прямо на кухонной столешнице, важно не оставлять его под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла.

Чтобы в конце недели не приходилось выбрасывать остатки, эксперт также советует покупать хлеб меньшего размера или печь его самостоятельно в нужном количестве.

Напомним, ранее мы сообщали, как долго на самом деле можно хранить заваренный кофе, когда он теряет вкус и начинает портиться.

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