- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 411
- Время на прочтение
- 2 мин
Назван самый полезный и вкусный суп, который нужно есть всем: как приготовить
Овощной суп — удачный вариант для тех, кто хочет приготовить сытное, ароматное и питательное блюдо из простых продуктов.
Суп — одно из самых удобных блюд, чтобы одновременно получить жидкость, овощи, белок и клетчатку. Особо удачным вариантом для повседневного меню считают овощной суп с чечевицей. Он получается густым, ароматным и сытным, но не нуждается в жирном мясном бульоне. Чечевица содержит растительный белок, растворимую и нерастворимую клетчатку, фолаты, калий и другие питательные вещества. Бобовые тоже хорошо насыщают, поэтому такой суп может стать полноценным блюдом на обед.
Почему именно чечевичный суп
Главное преимущество этого блюда — сочетание бобовых и овощей. Эксперты рекомендуют делать основу рациона разнообразной: добавлять больше овощей, цельнозерновых продуктов и полезных источников белка, в том числе бобовых.
Чечевица особенно удобна для супов, ведь ее не нужно замачивать на ночь. В зависимости от сорта она варится около 10–30 минут. Красная чечевица быстро разваривается и делает суп густым и кремовым, а зеленая или коричневая лучше сохраняет форму.
Чтобы суп был еще питательнее, к нему следует добавить морковь, лук, сельдерей, помидоры и зелень. Такой подход соответствует принципу разнообразия овощей, который рекомендуют специалисты по питанию.
Рецепт полезного супа с чечевицей
Ингредиенты:
150 г красной чечевицы;
1 морковь;
1 луковица;
1 стебель сельдерея;
2 помидора или 200 г измельченных томатов;
1 зубчик чеснока;
1,2 л воды или овощного бульона;
1 столовая ложка оливкового масла;
соль — по вкусу;
паприка, черный перец и сушеные травы — по вкусу;
свежая зелень.
Как приготовить
Чечевицу переберите и хорошо промойте. Морковь, лук и сельдерей нарежьте небольшими кубиками.
В кастрюле разогрейте оливковое масло, добавьте лук и морковь и готовьте несколько минут на небольшом огне. Затем добавьте сельдерей, чеснок и помидоры.
Всыпьте промытую чечевицу, залейте водой или овощным бульоном и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите примерно 20 минут, пока чечевица полностью не размягчится.
В конце посолите, добавьте паприку, перец и сушеные травы. Если хочется более кремовой консистенции, часть супа можно перебить погрузным блендером, а затем смешать с оставшимся. Перед подачей добавьте свежую зелень.
Как сделать суп еще более полезным
Не стоит превращать полезный суп в очень соленое или жирное блюдо. Лучше использовать умеренное количество соли, а вкус усиливать специями, зеленью, чесноком, луком и томатами.
Также в суп можно добавить другие овощи — кабачок, сладкий перец, шпинат или брокколи. Чем разнообразнее набор растительных продуктов, тем больше разных питательных веществ получает организм.