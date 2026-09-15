Назван самый полезный и вкусный суп, который нужно есть всем: как приготовить

Как приготовить суп из чечевицы: рецепт / © www.freepik.com/free-photo

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Суп — одно из самых удобных блюд, чтобы одновременно получить жидкость, овощи, белок и клетчатку. Особо удачным вариантом для повседневного меню считают овощной суп с чечевицей. Он получается густым, ароматным и сытным, но не нуждается в жирном мясном бульоне. Чечевица содержит растительный белок, растворимую и нерастворимую клетчатку, фолаты, калий и другие питательные вещества. Бобовые тоже хорошо насыщают, поэтому такой суп может стать полноценным блюдом на обед.

Почему именно чечевичный суп

Главное преимущество этого блюда — сочетание бобовых и овощей. Эксперты рекомендуют делать основу рациона разнообразной: добавлять больше овощей, цельнозерновых продуктов и полезных источников белка, в том числе бобовых.

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Чечевица особенно удобна для супов, ведь ее не нужно замачивать на ночь. В зависимости от сорта она варится около 10–30 минут. Красная чечевица быстро разваривается и делает суп густым и кремовым, а зеленая или коричневая лучше сохраняет форму.

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Чтобы суп был еще питательнее, к нему следует добавить морковь, лук, сельдерей, помидоры и зелень. Такой подход соответствует принципу разнообразия овощей, который рекомендуют специалисты по питанию.

Рецепт полезного супа с чечевицей

Ингредиенты:

150 г красной чечевицы;

1 морковь;

1 луковица;

1 стебель сельдерея;

2 помидора или 200 г измельченных томатов;

1 зубчик чеснока;

1,2 л воды или овощного бульона;

1 столовая ложка оливкового масла;

соль — по вкусу;

паприка, черный перец и сушеные травы — по вкусу;

свежая зелень.

Как приготовить

Чечевицу переберите и хорошо промойте. Морковь, лук и сельдерей нарежьте небольшими кубиками.

В кастрюле разогрейте оливковое масло, добавьте лук и морковь и готовьте несколько минут на небольшом огне. Затем добавьте сельдерей, чеснок и помидоры.

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Всыпьте промытую чечевицу, залейте водой или овощным бульоном и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите примерно 20 минут, пока чечевица полностью не размягчится.

В конце посолите, добавьте паприку, перец и сушеные травы. Если хочется более кремовой консистенции, часть супа можно перебить погрузным блендером, а затем смешать с оставшимся. Перед подачей добавьте свежую зелень.

Как сделать суп еще более полезным

Не стоит превращать полезный суп в очень соленое или жирное блюдо. Лучше использовать умеренное количество соли, а вкус усиливать специями, зеленью, чесноком, луком и томатами.

Также в суп можно добавить другие овощи — кабачок, сладкий перец, шпинат или брокколи. Чем разнообразнее набор растительных продуктов, тем больше разных питательных веществ получает организм.

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