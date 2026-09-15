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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
2 мин

Назван самый полезный и вкусный суп, который нужно есть всем: как приготовить

Овощной суп — удачный вариант для тех, кто хочет приготовить сытное, ароматное и питательное блюдо из простых продуктов.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Как приготовить суп из чечевицы?

Как приготовить суп из чечевицы: рецепт / © www.freepik.com/free-photo

Суп — одно из самых удобных блюд, чтобы одновременно получить жидкость, овощи, белок и клетчатку. Особо удачным вариантом для повседневного меню считают овощной суп с чечевицей. Он получается густым, ароматным и сытным, но не нуждается в жирном мясном бульоне. Чечевица содержит растительный белок, растворимую и нерастворимую клетчатку, фолаты, калий и другие питательные вещества. Бобовые тоже хорошо насыщают, поэтому такой суп может стать полноценным блюдом на обед.

Почему именно чечевичный суп

Главное преимущество этого блюда — сочетание бобовых и овощей. Эксперты рекомендуют делать основу рациона разнообразной: добавлять больше овощей, цельнозерновых продуктов и полезных источников белка, в том числе бобовых.

Чечевица особенно удобна для супов, ведь ее не нужно замачивать на ночь. В зависимости от сорта она варится около 10–30 минут. Красная чечевица быстро разваривается и делает суп густым и кремовым, а зеленая или коричневая лучше сохраняет форму.

Чтобы суп был еще питательнее, к нему следует добавить морковь, лук, сельдерей, помидоры и зелень. Такой подход соответствует принципу разнообразия овощей, который рекомендуют специалисты по питанию.

Рецепт полезного супа с чечевицей

Ингредиенты:

  • 150 г красной чечевицы;

  • 1 морковь;

  • 1 луковица;

  • 1 стебель сельдерея;

  • 2 помидора или 200 г измельченных томатов;

  • 1 зубчик чеснока;

  • 1,2 л воды или овощного бульона;

  • 1 столовая ложка оливкового масла;

  • соль — по вкусу;

  • паприка, черный перец и сушеные травы — по вкусу;

  • свежая зелень.

Как приготовить

Чечевицу переберите и хорошо промойте. Морковь, лук и сельдерей нарежьте небольшими кубиками.

В кастрюле разогрейте оливковое масло, добавьте лук и морковь и готовьте несколько минут на небольшом огне. Затем добавьте сельдерей, чеснок и помидоры.

Всыпьте промытую чечевицу, залейте водой или овощным бульоном и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите примерно 20 минут, пока чечевица полностью не размягчится.

В конце посолите, добавьте паприку, перец и сушеные травы. Если хочется более кремовой консистенции, часть супа можно перебить погрузным блендером, а затем смешать с оставшимся. Перед подачей добавьте свежую зелень.

Как сделать суп еще более полезным

Не стоит превращать полезный суп в очень соленое или жирное блюдо. Лучше использовать умеренное количество соли, а вкус усиливать специями, зеленью, чесноком, луком и томатами.

Также в суп можно добавить другие овощи — кабачок, сладкий перец, шпинат или брокколи. Чем разнообразнее набор растительных продуктов, тем больше разных питательных веществ получает организм.

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Комментарии (1)
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els2252
12:54, 2026.09.15
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