Не ешьте это каждый день: 7 продуктов, которые могут усугублять воспаление в организме

7 продуктов, которые могут усугублять воспаление в организме / © Associated Press

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Воспаление не всегда означает проблему со здоровьем. Это один из защитных механизмов организма, который помогает ему реагировать на инфекции и травмы. Другое дело — хроническое воспаление низкой степени, которое может сохраняться в течение длительного времени. Его связывают, в частности, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом 2 типа.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Пищевые привычки также могут иметь значение. Однако нет оснований полагать, что одна порция того или иного блюда сразу приведёт к хроническому воспалению. Гораздо важнее то, какие продукты преобладают в ежедневном рационе и как часто человек их употребляет.

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К продуктам, количество которых в рационе следует контролировать, относится переработанное мясо. Колбасы, салями, бекон и хот-доги часто содержат много соли и насыщенных жиров. Исследования связывают рацион с большим количеством такого мяса с воспалительными процессами, а его регулярное употребление — с повышенным риском ряда хронических заболеваний. Часть таких продуктов можно заменить рыбой, бобовыми или нежирным мясом.

Еще один источник — сладкие напитки. Газированная вода, энергетические напитки и подслащенный холодный чай позволяют за короткое время потреблять большое количество добавленного сахара, не получая такого чувства сытости, как от твердой пищи. Их регулярное употребление связывают с увеличением веса, диабетом 2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Высокое потребление добавленного сахара также связано с процессами, которые могут способствовать хроническому воспалению низкой интенсивности.

Аналогичная проблема касается тортов, печенья, пончиков и другой сладкой выпечки. Здесь сочетаются сразу несколько особенностей: много добавленного сахара, рафинированных углеводов и насыщенных жиров, а также мало клетчатки. Особенно это важно, если сладкая выпечка становится привычным завтраком или ежедневным перекусом.

Отдельно стоит обратить внимание нарафинированные зерновые продукты, в частности белый хлеб и некоторые виды выпечки. После обработки в них остается меньше клетчатки, чем в цельнозерновых аналогах. Она необходима для работы кишечника, а также служит пищей для части полезных микроорганизмов кишечного микробиома. Поэтому в рационе можно чаще использовать овес, булгур, коричневый рис и цельнозерновой хлеб.

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В этот список входит иеда, жареная в большом количестве масла— например, картофель фри, блюда в панировке и жареный фаст-фуд. Она обычно обладает высокой энергетической ценностью, а при очень высокой температуре во время приготовления могут образовываться различные соединения. В то же время сами жиры исключать из меню не нужно: оливковое масло, орехи, семена и некоторые виды рыбы являются источниками ненасыщенных жиров.

Еще одна большая группа — ультраобработанные продукты. В нее могут входить некоторые чипсы, снеки, сладости, готовые блюда и сладкие хлопья. Высокое потребление такой пищи связывали с более высокими показателями воспалительных биомаркеров. Однако делать вывод, что любой ультраобработанный продукт напрямую вызывает воспаление, нельзя. Продукты этой категории сильно отличаются друг от друга, поэтому важную роль по-прежнему играют их состав и пищевая ценность.

В конце концов, важно и количество красного мяса. Оно содержит белок, железо и витамин B12, поэтому полностью отказываться от него не обязательно. Однако регулярное употребление больших порций, особенно вместе с переработанным мясом, не является лучшим вариантом для профилактики хронических заболеваний. Часть красного мяса можно заменить рыбой, фасолью, чечевицей и другими бобовыми.

В то же время было бы неправильно называть какой-либо отдельный продукт питания непосредственной причиной хронического воспаления. На него могут влиять также курение, длительный стресс, недосыпание, малоподвижный образ жизни, ожирение и некоторые заболевания.

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Поэтому вместо строгого запрета отдельных продуктов стоит обращать внимание на рацион в целом. Его основу могут составлять овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи, семена и рыба.

Напомним, ранее эксперты назвали пять видов хлеба, которые считаются самыми полезными для здоровья.

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