Как часто нужно делать педикюр / © Credits

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Педикюр входит в список регулярных косметических процедур, но профессиональный уход необходим не только ради эстетики. Он помогает справиться с сухостью, трещинами, мозолями и вросшими ногтями, которые могут доставлять дискомфорт при ходьбе.

Издание Woman&Home советует не стремиться к максимально частым процедурам. Для большинства людей оптимальным интервалом будет примерно раз в месяц, а если педикюр предполагает активное удаление ороговевшей кожи, то лучше выдерживать интервал около трёх-четырёх недель.

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Как часто следует записываться на педикюр

Самое простое правило — раз в месяц. Этого достаточно, чтобы поддерживать стопы и ногти в хорошем состоянии и не перегружать кожу процедурами.

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Если речь идет только о косметическом уходе, например, подпилить ногти, освежить покрытие или изменить цвет, это можно делать чаще. А вот интенсивный педикюр с удалением огрубевшей кожи и активной обработкой кутикулы не стоит повторять слишком часто.

Особого внимания требуют вросшие ногти, трещины на пятках, мозоли, грибковые инфекции или бородавки. В таких случаях лучше не определять периодичность самостоятельно, а следовать рекомендациям подолога или другого профильного специалиста. При проблемах с вросшими ногтями может понадобиться именно медицинский педикюр.

Польза педикюра для стоп

Если не переусердствовать, то такой педикюр действительно полезен. Во время процедуры удаляются омертвевшие клетки кожи, смягчаются кутикулы, стопы становятся более гладкими, а массажные элементы ухода могут способствовать улучшению кровообращения.

Впрочем, главный секрет красивых стоп — не только посещение салона, но и регулярный уход в домашних условиях. Ежедневно мойте ноги теплой водой с мылом и тщательно высушивайте их, особенно между пальцами, так как влага создает благоприятные условия для грибковых инфекций. После этого наносите специальный крем для стоп. Удобнее всего делать это вечером перед сном, чтобы превратить процедуру в небольшой домашний ритуал.

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Раз в неделю можно осторожно использовать пилку или пемзу на сухой коже, чтобы удалить омертвевшие клетки, а затем нанести крем с мочевиной. Также регулярно проверяйте ногти и вовремя подстригайте их чистыми инструментами.

Частый педикюр

Чрезмерный пилинг может привести к тому, что вместе с омертвевшими клетками будет повреждена здоровая кожа. Именно поэтому перерыв в 3–4 недели дает стопам достаточно времени для естественного восстановления.

В то же время некоторые элементы ухода можно повторять даже ежедневно. Крем для ног и масло для кутикулы — отличные помощники в перерывах между профессиональными процедурами. Если хочется просто сменить цвет лака, это тоже не повод ждать целый месяц.

Единственное, с чем стоит быть осторожными, — это средства для снятия лака, особенно те, которые сильно пересушивают ногтевую пластину. После их использования помогут масло для кутикулы и питательный крем.

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Идеальный педикюр — это не тот, который делают как можно чаще, а тот, после которого стопы остаются здоровыми и ухоженными. Для большинства людей оптимальная периодичность — раз в 3–4 недели или примерно раз в месяц, а между процедурами стоит поддерживать результат простым домашним уходом. Ведь красивые стопы — это не только вопрос сезона босоножек, но и небольшая ежедневная инвестиция в собственный комфорт.

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