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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Меган Маркл трогательно поздравила принца Гарри с днем рождения, опубликовав семейное видео

Принцу Гарри, герцогу Сассекскому сегодня исполняется 42 года.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган и Гарри

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Его жена Меган поделилась личными моментами из жизни принца Гарри в трогательном поздравительном видеоролике, включающем милые сцены с их детьми — Арчи и Лилибет, а также романтический поцелуй.

«Он просто лучший.

С днём рождения, любимый ❤️», — написала под видео Меган.

Среди наиболее трогательных снимков — черно-белая фотография, на которой Гарри идет рука об руку с обоими детьми, а рядом видна собака.

На другом снимке он наклоняется, чтобы поцеловать дочь в голову, когда вся семья сидит в открытом автомобиле. Лилибет, одетая в розовое платье с узором и яркую повязку на голову, принимает этот милый жест, а Меган сидит впереди.

Меган поделилась видео с принцем Гарри и детьми / © Instagram Меган Маркл

Меган также опубликовала впечатляющее черно-белое фото, на котором она и Гарри целуются между рядами виноградных лоз. Герцогиня одета в струящееся белое платье, а ее муж — в повседневную одежду: светлую рубашку-поло и темные брюки. Дальше по травянистой дорожке видны дети.

Несколькими днями ранее Меган Маркл делилась кадрами их новой жизни в Великобритании.

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