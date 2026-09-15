Меган Маркл трогательно поздравила принца Гарри с днем рождения, опубликовав семейное видео

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Реклама

Его жена Меган поделилась личными моментами из жизни принца Гарри в трогательном поздравительном видеоролике, включающем милые сцены с их детьми — Арчи и Лилибет, а также романтический поцелуй.

«Он просто лучший.

Реклама

С днём рождения, любимый ❤️», — написала под видео Меган.

Реклама

Среди наиболее трогательных снимков — черно-белая фотография, на которой Гарри идет рука об руку с обоими детьми, а рядом видна собака.

На другом снимке он наклоняется, чтобы поцеловать дочь в голову, когда вся семья сидит в открытом автомобиле. Лилибет, одетая в розовое платье с узором и яркую повязку на голову, принимает этот милый жест, а Меган сидит впереди.

Меган поделилась видео с принцем Гарри и детьми / © Instagram Меган Маркл

Меган также опубликовала впечатляющее черно-белое фото, на котором она и Гарри целуются между рядами виноградных лоз. Герцогиня одета в струящееся белое платье, а ее муж — в повседневную одежду: светлую рубашку-поло и темные брюки. Дальше по травянистой дорожке видны дети.

Несколькими днями ранее Меган Маркл делилась кадрами их новой жизни в Великобритании.

Реклама

Новости партнеров