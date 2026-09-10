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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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У Меган Маркл большие планы на жизнь в Британии: в прессе раскрыли планы герцогини

Меган Маркл готовится возобновить свою работу с британскими благотворительными организациями, возвращаясь к жизни в Британии вместе с принцем Гарри и двумя детьми.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Источник, близкий к герцогине, сообщил, что Меган надеется «наладить отношения со многими людьми», восстанавливая связи в Великобритании. Также известно, что она рассматривает способы поддержки новых инициатив наряду с организациями, с которыми она сотрудничала ранее.

«Она обдумывает планы, как активнее участвовать и поддерживать те дела, которые ей были близки и к которым она испытывала страсть, а также новые инициативы. Она хочет наладить контакт со многими людьми», — сообщил источник изданию Mirror.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

Организация Smart Works входит в число тех, которые, как ожидается, останутся в планах Меган. Эта организация оказывает поддержку безработным и уязвимым женщинам, помогая им с одеждой, подготовкой к собеседованиям и возможностями для налаживания деловых связей. Меган впервые начала сотрудничать с ними после свадьбы с принцем Гарри в 2018 году и продолжала поддерживать благотворительную организацию после того, как отказалась от выполнения обязанностей члена королевской семьи.

Ранее сообщалось, что король Чарльз четко обозначил статус Меган и Гарри в Британии, выпустив официальное письмо.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

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