"Платье мести" принцессы Дианы выставят на продажу на аукционе в Нью-Йорке

Принцесса Диана в «Платье мести» / © Getty Images

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Черное коктейльное платье, которое в свое время надевала принцесса Уэльская Диана и которое впоследствии получило название «платье мести», в декабре будет выставлено на аукцион Sotheby’sв Нью-Йорке.

Это маленькое платье, созданное Кристиной Стамболиан, принцесса Диана надела на вечеринку в галерее Serpentine Gallery в Лондоне 29 июня 1994 года. Именно в тот день её тогдашний супруг, принц Чарльз, ныне король Чарльз III, во время интервью, транслировавшегося по национальному телевидению, фактически признал, хотя и косвенно, что у него был роман с Камиллой.

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Принцесса Диана в «Платье мести», 1994 год / © Getty Images

Тогда многие восприняли шелковое платье как демонстрацию силы в период чрезвычайно пристального внимания со стороны общественности. Для принцессы, которая использовала одежду как средство коммуникации, «платье мести» стало одним из самых ярких и запоминающихся её модных заявлений.

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«Платье мести» Кристина Стамболиан, греческая дизайнер, создала для Дианы ещё в 1991 году, однако в течение трёх лет принцесса его так и не надевала. Изначально Диана планировала появиться на мероприятии в Serpentine Gallery в другом платье, но передумала и выбрала именно эту чёрную коктейльную модель. Она дополнила образ любимым чокером с жемчугом и сапфирами, клатчем Salvatore Ferragamo и туфлями Manolo Blahnik на каблуках.

Принцесса Диана в «Платье мести», 1994 год / © Getty Images

Это платье оказалось вне королевской коллекции, поскольку за несколько месяцев до своей смерти в 1997 году Диана выставила на аукцион в Нью-Йорке 79 своих платьев, а вырученные средства — 3,25 миллиона долларов — передала благотворительным организациям, помогавшим людям с раком и СПИДом. «Платье мести» было среди лотов аукциона, а приобрела его супружеская пара из Шотландии — Бриге и Грэм Маккензи — примерно за 64 тысячи долларов. По данным Sotheby’s, с тех пор платье хранилось в их частной коллекции.

Платья принцессы Дианы выставлены в аукционном доме Christie’s в Нью-Йорке перед продажей, 1997 год / © Getty Images

Платье будет выставлено на аукцион в рамках Luxury Week от Sotheby’s. Аукционный дом ожидает, что она будет продана примерно за 150–300 тысяч долларов, однако, вероятно, стоимость может оказаться еще выше, ведь это одно из самых известных платьев принцессы. Показательным стал случай 2023 года, когда вечернее платье, которое Диана надевала на ужин в 1985 году, было продано за 1,15 миллиона долларов — это в 11 раз превысило первоначальный прогноз и стало рекордной ценой для одного из её платьев.

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