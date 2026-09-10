В оливковом жакете и жемчугах: Урсула фон дер Ляйен посетила космический саммит в Париже

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на Международный космический саммит, который прошел в Большом дворце в Париже.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Для официального мероприятия политик выбрала сдержанный деловой образ. На ней был удлиненный жакет оливкового оттенка с легким блеском, четкой линией плеч, прорезными карманами и застежкой на одну пуговицу. Ее она сочетала со светлой блузкой с вертикальными складками и черными брюками свободного кроя.

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Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула подчеркнула талию тонким черным кожаным ремнем с круглой металлической пряжкой. На лацкане жакета была прикреплена небольшая золотая брошь с эмблемой мероприятия.

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Образ председательницы Еврокомиссии дополнили коротким жемчужным ожерельем с темной акцентной бусиной и лаконичными серьгами-пуссетами.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Ее светлые волосы были уложены в фирменную объемную прическу, а макияж она сделала естественным, с розовой помадой. Оливковый оттенок жакета придал классическому образу выразительности, не нарушая официальный дресс-код мероприятия.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен в малиновом жакете и туфлях с пряжками появилась на рабочем ужине в Елисейском дворце.

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