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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Бруклин Бекхэм и Никола Пельц вновь появились вместе на красной дорожке и нежно обнимались

Супруги вновь оказались в центре внимания фотографов, на этот раз во Франции.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц продолжили демонстрировать свою любовь в ходе европейского фестивального сезона. После совместного появления в Венеции супруги отправились во французский Довиль, где вместе вышли на красную дорожку 52-го Американского кинофестиваля.

Никола выбрала романтичное белое платье с рюшами, асимметричной юбкой, галтером и длинным шлейфом. Легкий и женственный наряд она дополнила сдержанными деталями, оставив платье главным акцентом образа. Её наряд был от бренда Alberta Ferretti из коллекции Resort 2027.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images

Бруклин же появился рядом с женой в классическом чёрном костюме. Его лаконичный образ не конкурировал с эффектным нарядом Николы, а наоборот — подчеркивал её появление.

Перед камерами Бруклин обнимал Николу, целовал её и не скрывал нежности. Вместе они также позировали с легендарной Фэй Данауэй, которая получила специальную награду Deauville Icon Award. Кроме того, Никола сфотографировалась с 85-летней актрисой отдельно, но для фотосессии выбрала уже совсем другой наряд — нежное платье Christian Dior из коллекции 2005 года.

Никола Пельтц и Фэй Данауэй / © Getty Images

Никола Пельтц и Фэй Данауэй / © Getty Images

Для Николы фестиваль в Довиле стал ещё одним важным этапом промокампании её нового фильма «Prima». В картине она играет балерину, а Фэй Данавей исполняет роль её бабушки и наставницы.

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