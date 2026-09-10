Личные письма и подарок на 45 тысяч долларов: что известно о "фаворитке Трампа" Натали Харп

Натали Харп / © Getty Images

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Натали Харп долгое время оставалась малоизвестной сотрудницей Дональда Трампа, хотя почти постоянно сопровождала его на работе, в поездках и даже во время игры в гольф. Теперь ее имя все чаще появляется в мировой прессе, а саму помощницу неофициально называют одним из самых преданных людей в ближайшем окружении американского президента.

Натали Харп / © Associated Press

Кто такая Натали Харп

Натали Харп — 35-летняя уроженка Калифорнии. Она окончила христианский колледж Point Loma Nazarene University в Сан-Диего, а затем получила степень MBA в университете Liberty. В настоящее время она занимает должность специального и исполнительного помощника президента США. Ее годовая зарплата составляет 150 тысяч долларов.

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Натали Харп / © Associated Press

Харп привлекла широкое внимание в 2019 году, когда рассказала по телевидению о борьбе с раком костей второй стадии. Она заявила, что закон «Right to Try», подписанный Трампом, якобы помог ей получить экспериментальное лечение и спас ей жизнь.

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После этого Трамп пригласил ее выступить на съезде Республиканской партии в 2020 году. В то же время медицинские эксперты впоследствии поставили под сомнение связь между принятым законом и лечением Харп, ведь, по данным прессы, терапия могла быть доступна ей и раньше.

Натали Харп и Дональд Трамп / © Getty Images

Некоторое время Натали работала ведущей консервативного телеканала One America News Network, а в 2022 году присоединилась к команде Трампа.

Почему ее называют «человеком-принтером»

В команде президента Харп получила прозвище «человек-принтер». Во время предвыборной кампании она следовала за Трампом с портативным принтером и аккумулятором, распечатывая для него статьи, сообщения и другие материалы. В основном это были публикации, в которых политика представлялась в выгодном свете.

Теперь ее роль значительно шире. По данным Reuters, помощница имеет доступ к аккаунту Трампа в Truth Social, публикует сообщения от его имени и помогает готовить посты. Она также сопровождает президента во время официальных и частных поездок и имеет практически постоянный доступ к нему.

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Натали Харп и Дональд Трамп / © Associated Press

Личные письма Трампу

Особое внимание журналистов привлекли письма, которые Харп якобы писала своему руководителю в 2023 году. О них рассказали журналисты The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатан Свон в книге «Regime Change», созданной на основе более тысячи интервью.

Натали Харп и Дональд Трамп / © Associated Press

В письмах Натали якобы уверяла Трампа в своей преданности, называла его своим защитником и писала, что он имеет для нее чрезвычайно большое значение. В одном из писем она извинялась за то, что могла огорчить его или поставить в неловкое положение. По утверждению авторов книги, Харп оставляла записки даже в личных помещениях политика.

Натали Харп и Дональд Трамп / © Associated Press

Белый дом не подтвердил подлинность обнародованных писем. Представители администрации, в свою очередь, назвали Натали преданной, трудолюбивой и талантливой сотрудницей.

Слухи о романе и разводе Трампов

Постоянное присутствие Харп рядом с президентом, ее эмоциональные письма и редкие появления Мелании Трамп на публике породили предположения об особом характере отношений между помощницей и политиком.

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Новую волну обсуждений вызвали заявления автора книг о Трампе Майкла Вульфа. Он утверждал, что Дональд и Мелания якобы почти не общаются, а первая леди избегает мероприятий, на которых присутствует Харп. Однако доказательств этих утверждений представлено не было.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Также не соответствуют подтвержденным фактам сообщения о якобы официальном разводе президентской четы из-за Натали. По состоянию на сентябрь 2026 года ни Дональд, ни Мелания Трамп, ни Белый дом не объявляли о разрыве или начале бракоразводного процесса. Нет и достоверных свидетельств романа политика с помощницей.

Советник Мелании Трамп Марк Бекман назвал публикации о Харп таблоидными сплетнями и подчеркнул, что журналисты ничего не знают о личной жизни первой леди. Саму Натали он охарактеризовал как талантливую, умную и трудолюбивую помощницу.

Получила от президента 45 тысяч долларов

Имя Харп вновь оказалось в заголовках после обнародования финансовых деклараций сотрудников Белого дома. Выяснилось, что в 2025 году Трамп подарил ей 45 тысяч долларов наличными на праздники. Такую же сумму получили ещё две его помощницы, а один из сотрудников — 20 тысяч.

Размер подарков вызвал вопросы у экспертов по этике, поскольку государственным служащим запрещено получать дополнительное вознаграждение за выполнение должностных обязанностей. В Белом доме заявили, что деньги были личными праздничными подарками, не связанными с работой, и поэтому не нарушали законодательства.

Несмотря на растущее внимание к ее влиянию и близости к президенту, сама Натали Харп публично не комментирует слухи. Она по-прежнему остается рядом с Трампом и выполняет роль одной из его самых доверенных помощниц.

Натали Харп / © Getty Images

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