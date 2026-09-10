Как правильно выбрать сливочное масло

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Сливочное масло с жирностью 72% и 82% часто стоит рядом на полках супермаркетов, но эти продукты отличаются не только цифрой на упаковке. От жирности зависит вкус, консистенция, питательность и то, как масло будет вести себя во время приготовления пищи. Производители и специалисты по безопасности питания рассказали, какое масло лучше выбирать для ежедневного употребления — 72% или 82%.

Чем отличается сливочное масло 72% от 82%

Главная разница между этими продуктами — количество молочного жира. В масле 82% его больше, поэтому продукт имеет более насыщенный сливочный вкус, более плотную консистенцию и обычно лучше подходит для выпечки, кремов и блюд, где важен выраженный аромат масла.

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Масло 72% содержит больше воды и соответственно меньше жира. Поэтому оно имеет немного более легкую консистенцию и может быть более удобным для бутербродов. В то же время меньшая жирность не означает, что продукт автоматически становится более полезным.

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Следует обращать внимание не только на процент жирности, но и на состав. Качественное сливочное масло изготовляют преимущественно из пастеризованных сливок. Если в составе растительные жиры, это уже не классическое сливочное масло, а другой продукт.

Какое сливочное масло полезнее для здоровья

С точки зрения калорийности масло 72% имеет преимущество: в нем меньше жира, а значит, при одинаковой массе оно содержит меньше калорий. Однако разница не столь велика, чтобы считать его однозначно более «здоровым».

Масло 82% содержит больше молочного жира, а вместе с ним жирорастворимых витаминов, в частности витамин А. Однако сливочное масло также является источником насыщенных жиров, поэтому чрезмерное его потребление нежелательно.

Следовательно, окончательного ответа, что масло 72% или 82% полезнее для всех, нет. Если важны насыщенный сливочный вкус и качество выпечки, следует выбирать 82%. Для тех, кто хочет немного снизить калорийность рациона, более практичным вариантом может быть масло 72%.

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Самое важное — количество. Даже качественное масло лучше употреблять умеренно, а при выборе проверять состав, сроки годности и условия хранения. Именно эти факторы более важны для здорового питания, чем сама цифра на упаковке.

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