ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
801
Время на прочтение
3 мин

Маринованные фрукты на зиму: три рецепта необычной консервации

Маринованные фрукты можно подавать к мясу, птице, сырам, добавлять в салаты или использовать в качестве закуски.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Консервация.

Консервация. / © Freepik

Фрукты на зиму можно заготовлять не только как варенье или компоты. Они еще и отлично подходят для маринования — приобретают пикантный кисло-соленый вкус и становятся интересной закуской к мясу, птице, сырам или праздничной доске.

ТСН.ua подготовил рецепты маринованных слив, винограда и груши на зиму.

Маринованные сливы

Маринованные сливы прекрасно сочетаются с запеченной свининой, уткой, курицей, мясными паштетами и сырами.

Ингредиенты

  • 700 г твердых слив

  • 500 мл воды

  • 150 мл уксуса 9%

  • 1 ст. л. соли

  • 1 ч. л. сахара

  • 3–4 горошины душистого перца

  • 5–6 горошин черного перца

  • 2 лавровых листа

  • 2 бутона гвоздики

  • 1-2 чайные ложки корицы

Как замариновать сливы

  1. Используйте плотные сливы, еще не успевшие стать мягкими. Они не разварятся и лучше сохранят форму. Косточки можно оставить или удалить.

  2. В кастрюле смешайте воду, уксус, соль, сахар и специи. Доведите маринад до кипения.

  3. Сливы плотно уложите в стерилизованные банки и залейте горячим маринадом. Накройте крышками и оставьте примерно на 10 минут.

  4. После этого слейте маринад в кастрюлю и снова доведите до кипения. Затем залейте им сливы вторично.

  5. Закройте банки стерильными крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Маринованный виноград

Маринованный виноград хорошо сочетается с запеченным мясом и сырами.

Ингредиенты

  • 700 г винограда

  • 500 мл воды

  • 150 мл уксуса 9%

  • 1 ст. л. соли

  • 1 ч. л. сахара

  • 1–2 зубчика чеснока

  • 2 лавровых листа

  • 5 горошин черного перца

  • 3 горошины душистого перца

  • 1 ч. л. семена горчицы

Как замариновать виноград

  1. Виноград хорошо промойте и снимите ягоды с веточек. Для закрутки лучше выбирать черный виноград с плотной кожурой.

  2. В стерилизованные банки положите чеснок, лавровый лист, черный и душистый перец и семена горчицы. Наполните банки виноградом.

  3. Для маринада вскипятите воду с солью и сахаром. Снимите с огня, влейте уксус и перемешайте.

  4. Горячим маринадом залейте виноград в банках. Накройте крышками и оставьте на 10 минут.

  5. После этого маринад слейте обратно в кастрюлю и снова доведите до кипения. Далее — повторно залейте виноград. Банки сразу герметично закройте.

Маринованные груши

Маринованные груши особенно хорошо вкусны с сырами, паштетами и запеченной птицей.

Ингредиенты:

  • 700 г твердых груш

  • 500 мл воды

  • 150 мл уксуса 9%

  • 1 ст. л. соли

  • 1 ч. л. сахара

  • 2 лавровых листа

  • 5 горошин черного перца

  • 3 горошины душистого перца

  • 1 ч. л. семена кориандра

  • 1 небольшой кусочек свежего имбиря

Как замариновать груши

  1. Выбирайте жесткие и не перезрелые груши. Вымойте их, разрежьте пополам или четвертинки и удалите сердцевину.

  2. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, лавровый лист, перец, кориандр и тонко нарезанный имбирь. Доведите до кипения.

  3. Опустите груши в горячий маринад и проварите 2–3 минуты. Они должны немного размягчиться, но остаться плотными.

  4. Переложите груши в стерилизованные банки, залейте горячим маринадом и добавьте специи из кастрюли.

  5. Накройте крышками, простерилизуйте банки и закройте герметично.

Как хранить маринованные фрукты

Готовые банки нужно охладить и поставить в прохладное темное место. Лучше всего — к погребу или другому помещению со стабильной прохладной температурой.

Для длительного хранения важно использовать стерильные банки и крышки и соблюдать проверенную технологию консервирования.

Перед употреблением проверьте банку. Если крышка сдулась, есть плесень, пена, неприятный запах или другие признаки порчи — такую заготовку не пробуйте.

Напомним, мы писали о том, можно добавлять аспирин в консервацию.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie