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Маринованные фрукты на зиму: три рецепта необычной консервации
Маринованные фрукты можно подавать к мясу, птице, сырам, добавлять в салаты или использовать в качестве закуски.
Фрукты на зиму можно заготовлять не только как варенье или компоты. Они еще и отлично подходят для маринования — приобретают пикантный кисло-соленый вкус и становятся интересной закуской к мясу, птице, сырам или праздничной доске.
ТСН.ua подготовил рецепты маринованных слив, винограда и груши на зиму.
Маринованные сливы
Маринованные сливы прекрасно сочетаются с запеченной свининой, уткой, курицей, мясными паштетами и сырами.
Ингредиенты
700 г твердых слив
500 мл воды
150 мл уксуса 9%
1 ст. л. соли
1 ч. л. сахара
3–4 горошины душистого перца
5–6 горошин черного перца
2 лавровых листа
2 бутона гвоздики
1-2 чайные ложки корицы
Как замариновать сливы
Используйте плотные сливы, еще не успевшие стать мягкими. Они не разварятся и лучше сохранят форму. Косточки можно оставить или удалить.
В кастрюле смешайте воду, уксус, соль, сахар и специи. Доведите маринад до кипения.
Сливы плотно уложите в стерилизованные банки и залейте горячим маринадом. Накройте крышками и оставьте примерно на 10 минут.
После этого слейте маринад в кастрюлю и снова доведите до кипения. Затем залейте им сливы вторично.
Закройте банки стерильными крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Маринованный виноград
Маринованный виноград хорошо сочетается с запеченным мясом и сырами.
Ингредиенты
700 г винограда
500 мл воды
150 мл уксуса 9%
1 ст. л. соли
1 ч. л. сахара
1–2 зубчика чеснока
2 лавровых листа
5 горошин черного перца
3 горошины душистого перца
1 ч. л. семена горчицы
Как замариновать виноград
Виноград хорошо промойте и снимите ягоды с веточек. Для закрутки лучше выбирать черный виноград с плотной кожурой.
В стерилизованные банки положите чеснок, лавровый лист, черный и душистый перец и семена горчицы. Наполните банки виноградом.
Для маринада вскипятите воду с солью и сахаром. Снимите с огня, влейте уксус и перемешайте.
Горячим маринадом залейте виноград в банках. Накройте крышками и оставьте на 10 минут.
После этого маринад слейте обратно в кастрюлю и снова доведите до кипения. Далее — повторно залейте виноград. Банки сразу герметично закройте.
Маринованные груши
Маринованные груши особенно хорошо вкусны с сырами, паштетами и запеченной птицей.
Ингредиенты:
700 г твердых груш
500 мл воды
150 мл уксуса 9%
1 ст. л. соли
1 ч. л. сахара
2 лавровых листа
5 горошин черного перца
3 горошины душистого перца
1 ч. л. семена кориандра
1 небольшой кусочек свежего имбиря
Как замариновать груши
Выбирайте жесткие и не перезрелые груши. Вымойте их, разрежьте пополам или четвертинки и удалите сердцевину.
В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, лавровый лист, перец, кориандр и тонко нарезанный имбирь. Доведите до кипения.
Опустите груши в горячий маринад и проварите 2–3 минуты. Они должны немного размягчиться, но остаться плотными.
Переложите груши в стерилизованные банки, залейте горячим маринадом и добавьте специи из кастрюли.
Накройте крышками, простерилизуйте банки и закройте герметично.
Как хранить маринованные фрукты
Готовые банки нужно охладить и поставить в прохладное темное место. Лучше всего — к погребу или другому помещению со стабильной прохладной температурой.
Для длительного хранения важно использовать стерильные банки и крышки и соблюдать проверенную технологию консервирования.
Перед употреблением проверьте банку. Если крышка сдулась, есть плесень, пена, неприятный запах или другие признаки порчи — такую заготовку не пробуйте.
Напомним, мы писали о том, можно добавлять аспирин в консервацию.