Маринованные фрукты на зиму: три рецепта необычной консервации

Консервация. / © Freepik

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Фрукты на зиму можно заготовлять не только как варенье или компоты. Они еще и отлично подходят для маринования — приобретают пикантный кисло-соленый вкус и становятся интересной закуской к мясу, птице, сырам или праздничной доске.

ТСН.ua подготовил рецепты маринованных слив, винограда и груши на зиму.

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Маринованные сливы

Маринованные сливы прекрасно сочетаются с запеченной свининой, уткой, курицей, мясными паштетами и сырами.

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Ингредиенты

700 г твердых слив

500 мл воды

150 мл уксуса 9%

1 ст. л. соли

1 ч. л. сахара

3–4 горошины душистого перца

5–6 горошин черного перца

2 лавровых листа

2 бутона гвоздики

1-2 чайные ложки корицы

Как замариновать сливы

Используйте плотные сливы, еще не успевшие стать мягкими. Они не разварятся и лучше сохранят форму. Косточки можно оставить или удалить. В кастрюле смешайте воду, уксус, соль, сахар и специи. Доведите маринад до кипения. Сливы плотно уложите в стерилизованные банки и залейте горячим маринадом. Накройте крышками и оставьте примерно на 10 минут. После этого слейте маринад в кастрюлю и снова доведите до кипения. Затем залейте им сливы вторично. Закройте банки стерильными крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Маринованный виноград

Маринованный виноград хорошо сочетается с запеченным мясом и сырами.

Ингредиенты

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700 г винограда

500 мл воды

150 мл уксуса 9%

1 ст. л. соли

1 ч. л. сахара

1–2 зубчика чеснока

2 лавровых листа

5 горошин черного перца

3 горошины душистого перца

1 ч. л. семена горчицы

Как замариновать виноград

Виноград хорошо промойте и снимите ягоды с веточек. Для закрутки лучше выбирать черный виноград с плотной кожурой. В стерилизованные банки положите чеснок, лавровый лист, черный и душистый перец и семена горчицы. Наполните банки виноградом. Для маринада вскипятите воду с солью и сахаром. Снимите с огня, влейте уксус и перемешайте. Горячим маринадом залейте виноград в банках. Накройте крышками и оставьте на 10 минут. После этого маринад слейте обратно в кастрюлю и снова доведите до кипения. Далее — повторно залейте виноград. Банки сразу герметично закройте.

Маринованные груши

Маринованные груши особенно хорошо вкусны с сырами, паштетами и запеченной птицей.

Ингредиенты :

700 г твердых груш

500 мл воды

150 мл уксуса 9%

1 ст. л. соли

1 ч. л. сахара

2 лавровых листа

5 горошин черного перца

3 горошины душистого перца

1 ч. л. семена кориандра

1 небольшой кусочек свежего имбиря

Как замариновать груши

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Выбирайте жесткие и не перезрелые груши. Вымойте их, разрежьте пополам или четвертинки и удалите сердцевину. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, лавровый лист, перец, кориандр и тонко нарезанный имбирь. Доведите до кипения. Опустите груши в горячий маринад и проварите 2–3 минуты. Они должны немного размягчиться, но остаться плотными. Переложите груши в стерилизованные банки, залейте горячим маринадом и добавьте специи из кастрюли. Накройте крышками, простерилизуйте банки и закройте герметично.

Как хранить маринованные фрукты

Готовые банки нужно охладить и поставить в прохладное темное место. Лучше всего — к погребу или другому помещению со стабильной прохладной температурой.

Для длительного хранения важно использовать стерильные банки и крышки и соблюдать проверенную технологию консервирования.

Перед употреблением проверьте банку. Если крышка сдулась, есть плесень, пена, неприятный запах или другие признаки порчи — такую заготовку не пробуйте.

Напомним, мы писали о том, можно добавлять аспирин в консервацию.

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