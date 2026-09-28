Какое варенье приготовить осенью: 7 необычных и проверенных рецептов

Рецепты варенья

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Осенью варенье можно готовить не только из яблок, груш или слив. Для сладких заготовок подходят зеленые помидоры, кабачки, тыква и даже арбузные корки, а привычные фрукты можно сочетать с шоколадом, цитрусовыми и пряностями. Собрали 7 проверенных рецептов, которые помогут разнообразить запасы на зиму.

1.Варение из зеленых помидоров и лимона

Зеленые помидоры можно не только мариновать. В сочетании с лимоном они превращаются в густое кисло-сладкое варенье.

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Для варки из зеленых помидоров нужно 1 кг зеленых томатов, 800 г сахара и 1 лимон.

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Помидоры нарезают дольками, лимон — тонкими кружочками. Все слоями пересыпают сахаром и оставляют в час, чтобы выделился сок.

Затем варенье доводят до кипения и готовят 5–10 минут на малом огне. После этого оставляют остыть на 3-4 часа. В общем, нужно провести три цикла варки и охлаждения — так кусочки пропитываются сиропом, а масса постепенно густеет.

2. Кабачковое варенье с яблочным соком

Кабачок почти не имеет выраженного собственного вкуса, поэтому хорошо сочетается с фруктами и специями.

Для рецепта на 500 г кабачка принимают 500 мл свежего яблочного сока и 210 г сахара.

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Молодые кабачки можно использовать с кожурой. Со зрелых лучше снять кожуру и удалить семена. Мякоть нарезают небольшими кусочками, заливают яблочным фрешем, добавляют сахар и доводят до кипения.

После этого варенье готовят еще 10–15 минут, пока кабачок не станет мягким, а сироп не загустеет. По желанию можно добавить корицу, имбирь, кардамон, ваниль или лимонную цедру.

3. Тыквенное варенье с апельсином и лимоном

Тыква хорошо сочетается с цитрусовыми, лимон добавляет кислинки, а апельсин — выразительного аромата.

Для примерно двух литров тыквенного варенья требуется 1,5 кг тыквы, 2 лимона, 2 апельсина и 1 кг сахара.

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Тыкву нарезают кубиками. С лимонов и апельсинов натирают только цветную часть цедры, после чего снимают белую кожуру, удаляют косточки и нарезают мякоть.

Тыкву, цитрусовые, цедру и сахар соединяют в кастрюле и варят 30 минут после закипания на слабом огне. В конце массу перебивают погружным блендером и разливают в стерилизованные банки.

4. Варенье из арбузных корок и цитрусовых

Если в конце сезона еще остались арбузы, светлую часть корок можно не выбрасывать.

Для одной пол-литровой банки такого варенья понадобятся 500 г очищенных арбузных корок, 1 ч. л. соды, 200 г сахара, 150 мл отвара из корок, 1 лимон и 1 апельсин. С корок срезают темно-зеленую кожуру и остатки красной мякоти, после чего нарезают их кубиками. Кусочки на 30 минут замачивают в холодной воде с содой, хорошо промывают и варят в чистой воде 20 минут.

После варки нужно оставить 150 мл отвара. Его соединяют с сахаром, доводят до кипения и добавляют арбузные корки. Через 30 минут кладут цедру и сок апельсина и лимона и варят примерно полчаса. Готовые кусочки становятся полупрозрачными.

5. Слива с черным шоколадом

Слива и темный шоколад — один из самых интересных вариантов для тех, кто любит густые десертные заготовки.

По рецепту сливового варенья с шоколадом на 1 кг темных слив нужно 600 г сахара и 100 г черного шоколада. В слив удаляют косточки, засыпают сахаром и оставляют на 30–40 минут. Затем доводят до кипения и варят на слабом огне 25–30 минут, периодически помешивая.

В конце добавляют сломанный шоколад. Когда он полностью растает, массу еще раз доводят до кипения и снимают с плиты. Готовое варенье переводят в стерилизованные банки. По этой рецептуре его нужно хранить в холодильнике.

6. Яблочное варенье с грецкими орехами

Обычное яблочное варенье можно сделать гораздо более интересным, если добавить грецкие орехи. Они остаются ощутимы в готовой заготовке и хорошо сочетаются со сладкими яблоками.

Для проверенного рецепта нужно 1,5 кг яблок, 200 г грецких орехов, 1,5 кг сахара, 300 мл воды и 10 г лимонной кислоты.

Яблоки очищают от кожицы и сердцевины и нарезают тонкими ломтиками. Отдельно из воды и сахара варят сироп в течение 5 минут, после чего горячим сиропом заливают яблоки и оставляют до полного охлаждения.

Грецкие орехи крупно нарезают, добавляют в яблоки вместе с лимонной кислотой. Затем варенье доводят до кипения и готовят 15–20 минут, периодически помешивая.

Горячее варенье разливают в стерилизованные банки и закрывают. Хранить его рекомендуют в прохладном месте.

7. Черная смородина с апельсином и лимоном

Эту заготовку можно приготовить без варки. Смородину и цитрусовые измельчают с сахаром, после чего хранят в холодильнике.

Для перетертой смородины с апельсином и лимоном требуется 1 кг черной смородины, 2 апельсина, половина лимона и 2 кг сахара.

Апельсины и лимон нарезают вместе с кожурой, но обязательно удаляют косточки. Цитрусовые и смородину пропускают через мясорубку или измельчают другим удобным способом, добавляют сахар и хорошо перемешивают. Когда сахар растворится, массу разлагают в стерилизованные банки и хранят в холодильнике.

Если заготовку нужно оставить на зиму в погребе, ее после измельчения доводят до кипения, сразу разливают в стерилизованные банки и герметично закрывают.

Способ хранения того или иного варенья нужно подбирать в соответствии с конкретным рецептом. Варенье, которое горячим разливают в стерилизованные банки и герметично закрывают, можно хранить в прохладном темном месте, предусмотренном рецептом. Сливово-шоколадное варенье и сырую смородиновую заготовку по рецептам держат в холодильнике.

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