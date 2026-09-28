Королева Мэри с мужем-королем появилась в элегантном образе на гала-приеме

Король Фредерик X и королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

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Эта многолетняя традиция вновь свела пару вместе перед камерами.

Ужин был посвящен тем, кто отмечал 25-летие службы в Вооруженных силах Дании, годовщину, которую Дания ежегодно отмечает 26 сентября почетной наградой.

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Король Фредерик X и королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

Выбор этой даты имеет свою историю. Награда была учреждена в 1945 году, совпав с днем ​​рождения Кристиана X, прадеда Фредерика, и с тех пор эти две даты неразрывно связаны. В эту субботу ему исполнилось бы 156 лет.

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По этому случаю королева Мэри надела парадную форму Вооруженных сил Дании, которую она впервые публично продемонстрировала в январе 2019 года. Поверх длинного черного платья супруга Фредерика X надела приталенный жакет, в котором особое внимание привлекали золотые детали: вышитые эполеты на плечах, пуговицы и пояс, подчеркивающий талию. Все это дополняли медали и награды, украшавшие жакет, что было уместно для ужина, посвященного 25-летию службы военнослужащих.

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Мэри выбрала бриллиантовые серьги и, прибыв во дворец, также взяла с собой небольшую черную сумочку. Для прически она выбрала низкий, гладкий пучок, собранный назад. А макияж ее также был сдержанным: губы естественного оттенка и слегка подчеркнутые глаза.

Королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

Король Фредерик X и королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

Также король и королева приняли участие в мероприятиях, посвященных 150-летию Фонда Карлсберга, во время которого открыли портрет короля Фредерика X.

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Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

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