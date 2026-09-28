Ахтем Сеитаблаев рассекретил, сколько в отношениях с новой возлюбленной и чем она его покорила

Ахтем Сеитаблаев / © instagram.com/akhtemseit

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Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев признался, сколько уже в отношениях с новой избранницей и чем она покорила его сердце.

Знаменитость снова не одинок. Режиссер находится в отношениях с общественным деятелем Еленой. Ахтем Сеитаблаев на проекте "Тур зірками" говорит, что очень счастлив сейчас. В отношениях пары царит взаимопонимание и уважение. Влюбленные хотят радовать друг друга и дарить чувство тепла. Режиссер говорит, что возлюбленная покорила его тем, что они с ней на одной волне.

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«Мне рядом с ней содержательно. Мы уважаем в первую очередь друг друга. Я чувствую и почти уверен в том, что наши отношения можно назвать партнерскими. Отношениями взрослых людей с определенным жизненным опытом, которым не нужно доказывать что-то друг другу. Для меня взаимоотношения — это определенный парный танец, где некоторые вещи нужно проговаривать, но, по-моему, большую часть вещей не нужно проговаривать, иначе получается, что вы не вдвоем исполняете этот танец. По состоянию на данный момент у меня чувство тепла, ответственности, желания делать друг другу приятно и уважение», — делится режиссер.

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Ахтем Сеитаблаев с новой возлюбленной

В целом пара уже больше года находится в отношениях. Ахтем Сеитаблаев говорит, что они строят общие планы на будущее, хотя стараются не загадывать наперед. Кстати, также 53-летний режиссер высказался и о рождении детей. Актер не исключает, что это может произойти в будущем, но главное, чтобы на это были силы.

«Мы что-то планируем, стараемся быть вместе столько, сколько позволяет занятость обоих. Не хочется прямо планировать, но определенные планы, конечно, есть. Все может быть (касательно рождения детей — прим. ред.). Лишь бы хватило сил», — говорит режиссер.

Напомним, недавно Ахтем Сеитаблаев заговорил о браке дочери. Также режиссер высказался о зяте — муже Назлы.

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