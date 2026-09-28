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- Шоу-бизнес
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В эффектных ботфортах и мини-платье со стразами: гламурная Пэрис Хилтон сияла на премии MTV VMA
Светская львица обожает привлекать внимание своими роскошными образами.
Пэрис Хилтон в гламурном аутфите появилась на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе. На голубую дорожку она вышла вместе со своей сестрой Ники Хилтон.
Перис была одета в серебристое мини-платье из коллекции The Blonds осень-зима 2025. Наряд был полностью покрыт стразами, имел глубокое декольте с мягкой драпировкой, открытые бока, высокую линию бедер и асимметричные складки на юбке.
Она дополнила наряд сапогами Christian Louboutin Circus Max Botta Alta, изготовленными для нее на заказ. Серебристая обувь с заостренными носками, высокими каблуками, кристаллами и многочисленными фигурными вырезами напоминала гладиаторские сандалии.
Аутфит Хилтон дополнила длинными перчатками нюдового цвета со стразами и широким блестящим чокером. У нее была идеально ровная стрижка боб с пробором посередине, а в макияже она сделала акцент на глазах и розово-пудровых губах. Уши звезда украсила крупными бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.
Напомним, Перис Хилтон появилась на теннисном турнире в плиссированной мини-юбке и с сумкой в форме собаки.