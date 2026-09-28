Она в платье с кружевом, он — в костюме-тройке: Брэд Питт и его возлюбленная позировали на фестивале в Испании

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Getty Images

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Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон посетили показ приключенческого триллера «Сердце зверя», который состоялся вне конкурсной программы 74-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Для актера это стало возвращением на фестиваль после 17-летнего перерыва.

Инес предстала перед фотографами в откровенном платье макси на тонких бретельках. Наряд состоял из полупрозрачной сетчатой основы телесного оттенка, украшенной зеленой цветочной вышивкой. Корсетный лиф с чашками подчеркнул декольте, а длинная прямая юбка заканчивалась небольшим шлейфом.

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Брэд Питт и Инес де Рамон / © Getty Images

Де Рамон собрала волосы в высокую прическу, оставив у лица челку и несколько прядей. Лук она дополнила нежным макияжем с коралловым оттенком помады и бледно-розовым маникюром.

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Питт выбрал для премьеры классический черный костюм-тройку. Он надел пиджак, жилет, прямые брюки, белую рубашку и черный галстук. Завершали его элегантный образ черные кожаные туфли, имиджевые очки в золотой оправе и аккуратно уложенные волосы.

В фильме Дэвида Эйера Питт сыграл ветерана спецподразделения Джеймса Белмонта, который после авиакатастрофы вместе со своим верным псом Одином пытается выжить в дикой природе Аляски. Фильм можно посмотреть в украинских кинотеатрах.

Напомним, ранее Брэд Питт в камуфляжном костюме и со своей возлюбленной в романтическом платье представил фильм «Сердце зверя» в Франклине.

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