Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нас подстерегают конфликты

Осенний пейзаж / © Credits

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Нынешнее время — испытание на выдержку, выдержать которые смогут не все.

Тем, кому не удастся его пройти, придется впоследствии не только пожалеть о совершенных ошибках, но и долго исправлять их. Нежелательно также жертвовать своими убеждениями ради сиюминутной выгоды — она очень быстро «растворится», а недовольство своим поступком останется надолго.

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Овен

Звезды советуют снимать негатив нынешних лунных суток активными действиями: например, можно затеять в доме грандиозную уборку она станет символом очищения вашей жизни и настроит вас на оптимистический лад.

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Телец

Не позволяйте агрессивно настроенным и неадекватным людям вывести вас из себя и таким образом подпитаться вашей энергией: постарайтесь как можно меньше реагировать на их провокации, тогда они от вас отстанут.

Близнецы

Чтобы сосредоточиться на решении важного вопроса, необходимо провести хотя бы немного времени в одиночестве — на публике сделать это будет затруднительно, вас будут отвлекать не только их слова, но и молчание.

Рак

Звезды не советуют вам покидать свой дом, который вы сегодня будете ощущать настоящей крепостью: если взять отгул не удастся, постарайтесь как можно быстрее закончить все свои дела и вернуться в родные стены.

Лев

Будьте осторожны, общаясь с незнакомыми людьми, появившимися в вашем окружении, скорее всего, они совсем не те, за кого себя выдают, а поэтому могут представлять для вас опасность — не стоит рисковать понапрасну.

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Дева

Как бы вам ни хотелось поднять себе настроение при помощи шопинга, постарайтесь не выходить за рамки бюджета: приобретя сегодня предметы роскоши, вы уже завтра можете остаться без необходимого. .

Весы

Несмотря на присущую вам уравновешенность, вы сегодня испытаете мощный наплыв эмоций, которые могут подтолкнуть к непродуманным поступкам: чтобы не стать их жертвой, призовите на помощь сдержанность.

Скорпион

Чем шире будет круг вашего общения, тем выше вероятность серьезной ссоры с кем-то из близких друзей: избежать этого удастся только тем, кто откажется не только от встреч, но и от телефонных разговоров.

Стрелец

Полное отсутствие взаимопонимания с другими — даже близкими и родными — людьми говорит о том, что договариваться с ними о чем бы то ни было — пустая затея, поэтому с просьбами сегодня лучше ни к кому не обращаться.

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Козерог

Не стоит давать кому-либо обещания, даже если люди будут вас к этому вынуждать: сдержать слово, скорее всего, не удастся, а вот оправдываться и извиняться придется долго — согласитесь, это не самое приятное занятие.

Водолей

Звезды рекомендуют вам провести ревизию в доме или квартире: рассортировав вещи, чтобы выбрать и выбросить те, которыми вы давно не пользуетесь, так удастся очистить энергетику собственного жилья.

Рыбы

От встречи с любимым человеком в этот день лучше отказаться: любая мелочь — неосторожное слово и даже намек — могут привести к серьезному скандалу, после которого сложно будет найти общий язык и помириться.

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