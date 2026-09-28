Как отшить парня, который в вас влюбился: 4 эффективных способа / © Credits

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Дружба между мужчиной и женщиной может быть непринуждённой, тёплой и абсолютно платонической. Однако иногда один из друзей начинает видеть в этих отношениях потенциальный роман. Особенно сложно, когда люди много общаются, часто видятся и уже испытывают эмоциональную близость, об этом рассказало издание PureWow.

Намеки в такой ситуации могут показаться самым деликатным способом дать понять, что вы — просто друзья. Однако если человек их не замечает или сознательно игнорирует, пора переходить к более конкретным действиям.

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Дайте отношениям немного свободы

Если вы регулярно встречаетесь или постоянно переписываетесь, можно немного снизить интенсивность общения. Например, встречаться реже и не отвечать сразу на сообщения.

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Такой подход может сработать, если вы не слишком близки, а романтический интерес только начинает проявляться. Однако для очень близкой дружбы этого может оказаться недостаточно.

Если намеки не срабатывают — поговорите

Когда дружба действительно важна, лучшим решением может стать откровенный разговор. Начать его стоит с того, что вы цените эти отношения, а затем спокойно объяснить, что вас беспокоит и какими вы видите их в будущем.

Главное — не выдвигать обвинения, а объяснить, что вы хотите сохранить именно дружеские отношения и вовсе не рассматриваете их как романтические.

Меньше дипломатии, больше прямоты

Если человек продолжает игнорировать ваши сигналы, пора отказаться от излишней деликатности. Не нужно придумывать сложные намеки или пытаться показать свою незаинтересованность с помощью поведения.

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Прямое заявление вроде «Я хочу, чтобы наши отношения оставались исключительно дружескими» может быть гораздо честнее и понятнее. Чтобы такой разговор завершился чётким пониманием взаимных ожиданий и того, какое поведение является приемлемым в вашей дружбе.

Вы несете ответственность только за себя

Самый большой страх в таких ситуациях — что после откровенного разговора дружба изменится или даже прекратится. К сожалению, контролировать реакцию другого человека невозможно. Вы можете лишь честно объяснить свою позицию, при этом показав, что цените дружбу и не хотите намеренно причинить боль. Если другой человек не готов принять установленные вами границы, это уже его решение.

Не каждый романтический интерес можно остановить тонкими намеками. Если человек не понимает или не принимает ваши сигналы, самым разумным вариантом становится спокойный и прямой разговор. Да, после него может быть неловко, однако четкие границы помогают обоим понять, где заканчивается дружба и начинаются ожидания, которые вы не разделяете.

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