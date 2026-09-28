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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Какие дрова долго горят и дают больше всего жара: такие поленья называют "вечными"

Какие породы древесины горят дольше всех и как правильно их подготовить, чтобы они давали максимально большое количество тепла.

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Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Какие дрова долго горят

Какие дрова долго горят / © www.freepik.com/free-photo

Когда нужно отапливать дом, дачу или помещение печью, важно не только иметь достаточный запас дров, но и правильно выбрать древесину. Одни поленья быстро вспыхивают и так же быстро превращаются в пепел, а другие долго тлеют, образуют много жара и помогают поддерживать тепло в течение длительного времени. Именно такие дрова в быту иногда называют «вечными».

Какие дрова горят дольше всего

Среди самых плотных пород древесины для отопления особенно ценны граб, дуб и ясень. Они имеют высокую плотность, поэтому горят медленнее легкой древесины и дольше сохраняют жар.

  • Граб часто называют одним из самых лучших вариантов для печи. Плотная древесина долго горит, дает много тепла и оставляет большой слой жара. Такие поленья особенно удобны, когда нужно, чтобы не приходилось постоянно их подкладывать.

  • Дубовые дрова также отличаются продолжительным горением. Они хорошо подходят для поддержания стабильного тепла, но перед использованием должны достаточно просохнуть. Сырая дубовая древесина будет гореть значительно хуже, будет дымить и отдавать меньше полезного тепла.

  • Ясень по свойствам близок к дубу. Он дает много жара, долго горит и ценится как топливо для печей и каминов.

  • К хорошим твердым породам также относятся клен, бук и акация. Их древесина достаточно плотная, поэтому такие дрова могут долго поддерживать высокую температуру.

Почему одни дрова горят дольше других

Главный фактор — плотность древесины. Чем больше древесины содержится в полене, тем больше энергии оно может отдать во время горения.

В то же время даже самая лучшая порода не покажет своих преимуществ, если дрова сырые. Влажная часть тепла тратится на испарение воды, из-за чего пламя становится слабее, а дыма и отложений в дымоходе может быть больше.

Для отопления лучше использовать сухие колотые дрова, которые хранились в проветриваемом месте под навесом. Поленья не должны лежать прямо на земле и постоянно контактировать с влагой.

Еще один нюанс — размер поленьев. Большие толстые куски древесины обычно горят дольше, в то время как мелкие быстрее разгораются. Поэтому для эффективного отопления удобно сочетать поленья разного размера: мелкие использовать для разжигания, а большие плотные — для длительного горения.

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