Какие дрова долго горят и дают больше всего жара: такие поленья называют "вечными"

Какие дрова долго горят / © www.freepik.com/free-photo

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Когда нужно отапливать дом, дачу или помещение печью, важно не только иметь достаточный запас дров, но и правильно выбрать древесину. Одни поленья быстро вспыхивают и так же быстро превращаются в пепел, а другие долго тлеют, образуют много жара и помогают поддерживать тепло в течение длительного времени. Именно такие дрова в быту иногда называют «вечными».

Какие дрова горят дольше всего

Среди самых плотных пород древесины для отопления особенно ценны граб, дуб и ясень. Они имеют высокую плотность, поэтому горят медленнее легкой древесины и дольше сохраняют жар.

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Граб часто называют одним из самых лучших вариантов для печи. Плотная древесина долго горит, дает много тепла и оставляет большой слой жара. Такие поленья особенно удобны, когда нужно, чтобы не приходилось постоянно их подкладывать.

Дубовые дрова также отличаются продолжительным горением. Они хорошо подходят для поддержания стабильного тепла, но перед использованием должны достаточно просохнуть. Сырая дубовая древесина будет гореть значительно хуже, будет дымить и отдавать меньше полезного тепла.

Ясень по свойствам близок к дубу. Он дает много жара, долго горит и ценится как топливо для печей и каминов.

К хорошим твердым породам также относятся клен, бук и акация. Их древесина достаточно плотная, поэтому такие дрова могут долго поддерживать высокую температуру.

Почему одни дрова горят дольше других

Главный фактор — плотность древесины. Чем больше древесины содержится в полене, тем больше энергии оно может отдать во время горения.

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В то же время даже самая лучшая порода не покажет своих преимуществ, если дрова сырые. Влажная часть тепла тратится на испарение воды, из-за чего пламя становится слабее, а дыма и отложений в дымоходе может быть больше.

Для отопления лучше использовать сухие колотые дрова, которые хранились в проветриваемом месте под навесом. Поленья не должны лежать прямо на земле и постоянно контактировать с влагой.

Еще один нюанс — размер поленьев. Большие толстые куски древесины обычно горят дольше, в то время как мелкие быстрее разгораются. Поэтому для эффективного отопления удобно сочетать поленья разного размера: мелкие использовать для разжигания, а большие плотные — для длительного горения.

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